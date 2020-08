Boxerskou exhibici v Ústí nad Labem ozdobila slavná jména. Po více jak osmi měsících se v ringu konečně představila úřadující světová šampionka Fabiana Bytyqi. Debut pak zažila teprve čtrnáctiletá Jaromíra Konečná, dcera někdejšího mistra světa Lukáše Konečného.

Byla to povedená vystoupení. Vzhledem ke statutu exhibice se sice vítězky nevyhlašovaly, avšak očividně bylo jasné, že svěřenkyně Konečného dobytí Edenu nedopustily.

„Zvládly to opravdu dobře,“ řekl promotér Konečný, jenž pro fajnšmekry boxu nachystal v areálu své hospůdky v Ústí vedle tří exhibic i deset zápasů.

Velkou pozornost poutala pozornost zejména premiéra 14leté Jaromíry Konečné, dcery slavného profesionálního mistra světa a účastníka olympijských her. Ve váze do 58 kg nastoupila proti stejně mladé soupeřce Nikole Herzinové z Chlumce. Její tým upřednostňoval zápas na tři minutová kola, avšak nakonec se boxovala třikrát minuta a půl.

„Byl to zápas nezápas, bez registraček, spíš veřejný sparing, exhibice. Soupeřka měla jeden vyhraný duel. Já jsem chtěl, aby si to holka vyzkoušela před lidma. Trénování a zápas, to je něco jiného. Věděl jsem, že je na tom dobře fyzicky a kola dlouhá minutu a půl se ukázala jako dobrá volba. Pochopitelně mohu být zaujatý, ale myslím, že to přes určité technické nedostatky zvládla hodně dobře. Tady ani nejde o výsledek, ale o to, aby ty holky získaly nějaké zkušenosti, rozvíjely se a neotrávilo je to,“ uvedl k remíze Konečný.

„Jaru jsem sledovala a fandila jí. Na to, že trénuje tak krátkou dobu, dva tři měsíce, jde jí to hrozně dobře. A to neříkám jen proto, že je to dcera Lukáše. Umí se zakousnout. Ještě není technicky vyladěná, a přestože jí soupeřka ve druhém kole přejela, tak ona se zakousla a ve třetím ukázala, že na to má,“ svěřila se Fabiana Bytyqi, která s dcerou Konečného trénuje.

Sama debutantka byla s prvním zápasem spokojená, a je velmi pravděpodobné, že přidá další utkání.

„Poprvé se setkala s tím, že do ní šel někdo naplno. Na sparingu má mě a kluky, takže my do ní nesmyslně neřežeme. Poprvé si vyzkoušela zápasové tempo. Říkala, že do toho jde znova. Jsem ráda. Doufám, že jí to vydrží.“

Ústecká Andělská pěst si po osmi měsících střihla tréninkový zápas na 6x2 minuty proti německé sokyni Laře Ochmannové.

„Bylo to skvělý, hrozně jsem si to užila. Byl to pro mě zážitek. Hrozně mi to chybělo, o to víc jsem si to po takové době užila. Vlítla jsme do toho od začátku, a i moje mamča mi říkala, že si všimla, jak jsem si to užila,“ líčila Fabiana Bytyqi, které chválil i její kouč.

„Bylo to hezké, Fabča šla do ringu prvně od listopadu a zvládla to parádně. Holky si nedarovaly nic,“ hodnotil Konečný.

„Nevyhlašovala se ani remíza, jak se to dělá v rámci exhibice. Braly jsme to jako sparing, ale na body by to byla moje výhra,“ culila se.

V Edenu se představil také Stanislav Eschner, který ve 2. kole porazil berounského Otakara Špiváka.

Zápasy sledoval mezi příznivci i největší současný český talent profesionálního boxu Tomáš Šálek.

Zda a především kdy se hvězdy opět vrátí na scénu, to není jasné. „Chystané letní kino jsem musel zrušit. Nemohu si dovolit udělat akci s milionovým rozpočtem pro sto nebo 500 lidí. To ekonomicky nejde. Rád bych na září něco vymyslel, ale vše je závislé na pandemii, na opatřeních. Potřeboval bych pro Tomáše a Fabianu pořádné zápasy,“ dodal trenér a promotér Konečný.

Ve hře je i galavečer v hale ústecké Slunety, ten by se mohl uskutečnit, koncem roku, asi v prosinci. Otázkou ale je, kdy dojde na odvetou šampionky Bytyqi s Marií Soledad Vargasovou. Před rokem Češka uhájila titul díky sporné remíze.

„Rozhodně stojím o odvetu s Mexičankou o světový pás. Vím, že kdyby to bylo jen na Lukášovi, tak ten zápas bude na sto procent. Ale je to na vládě, která měsíc co měsíc mění opatření. Stále vyčkávám, co bude, to bude. Jsem připravená na všechny varianty. Může se stát, že si bouchnu až příští rok v létě,“ je smířená šampionka v atomové váze.