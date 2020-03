„Všechno je v pohodě,“ svěřil se Konečný v rozhovoru pro Deník. „Oba kontrolní testy byly negativní. Bylo příjemné vědět, že jsem zase v uvozovkách bez omezení a můžu něco dělat. Hned jsem si šel zaběhat na pás,“ smál se sympatický boxer.

Jak jste reagoval, když vám oznámili dva negativní výsledky kontrolních testů?

Byl jsem potěšený. Oddychl jsem si hlavně proto, že už mám konec karantény. Už po prvním negativním testu jsem věděl, že jsem zdravý. Pak už jsem byl v pohodě a čekal jsem, že druhý test dopadne stejně.

Co jste udělal jako první, když vás označili za oficiálně vyléčeného? Počítám, že jste si šel zaběhat.

Ano, šel jsem na trenažér. Začal jsem jen lehčím tréninkem, pět kilometrů. Jsem trošku línej a tlustej, postupně začnu s pohybem (smích).

Nakazil jste svou manželku a tři děti?

Výsledky jejich testů byly negativní, což mě příjemně potěšilo. Divil jsem se tomu, přece jen byli pořád se mnou.

Jak jste se cítil během nemoci?

Neměl jsem žádné příznaky. Jen jeden den jsem byl unavený a měl teplotu, ale z toho jsem se vyležel. Vypotil jsem se do peřin s tím to skončilo. U mě to bylo bez příznaků, kdybych se nenechal testovat, tak bych o tom ani nevěděl.

Jak jste s rodinou trávili karanténu? Přece jen pět lidí v jednom bytě je dost…

Nejde o to, kolik vás je, ale že nemůže odejít z bytu. Třeba se jen projít venku nebo udělat nějakou práci, zatrénovat si.

Jak teď budete fungovat? Pořád je vládou nařízený nouzový stav…

Mám hodně aktivit, hospůdku, tělocvičnu, politiku. Nezáleží to na mě, ale na státních omezeních. V komunální politice fungujeme v rámci videohovorů, to jsem mohl dělat i během karantény. Ale podnikání mi stojí. Počítám, že teď začneme s trénováním. Ale je to k ničemu, když před sebou nemáme žádný cíl, zápas.

Plánový galavečer v Ústí, kde se měla představit i světová šampionka Fabiana Bytyqi, se letos neuskuteční?

Možná bude v září nebo později. Druhá věc je ekonomická stránka. Ze vstupného to nezaplatím, potřebuju sponzory, ale některé firmy na tom nejsou dobře.

Lidé musí nosit na veřejnosti roušky, vy bysty teoreticky nemusel…

Mám už v těle protilátky, ale pak se s někým dohadujte (smích). Navíc se jedná nový vir a ani lékaři neví, jestli to můžu znovu chytit. Radši nebudu nikoho provokovat a budu chodit v roušce.