„Není to tak, že by chtěla s někým boxovat, ale nikdy neříkej nikdy. Pokud by se tomu chtěla věnovat, bránit ji nebudu,“ svěřil se jednačtyřicetiletý šampion.

Dcera Konečného se připojila do tréninkové skupiny svého otce, ve které je i světová šampionka Fabiana Bytyqi, tak trochu z nudy. „Už dřív trochu boxovala, ale moc jí to nechytlo. Dělala pak spoustu sportů, ale u ničeho dlouho nevydržela. Díky tomu, že má teď bez školy víc času, začala chodit na tréninky a znovu se pustila do boxu,“ vypráví Konečný. „Zatím je to jen o tom, že zahání nudu něčím, co jí baví. Není to o tom, že by chtěla s někým boxovat nebo se porovnávat. I když do mě pořád šťouchá, to jo,“ směje se známý ústecký boxer a trenér.

Manželce prý nevadí, že její „holčička“ propadla boxu. „Zatím to nijak neřeší, jsou to „jen“ tréninky. Vždycky jsem tvrdil, že boxerský trénink je velice vhodný i pro holky, ale to mlácení už ne. Box je hodně všestranný a zároveň hodně náročný,“ zdůrazňuje otec tří mladých slečen.

Konečný je proslulý drsnými tréninkovými metodami, které uplatňuje i na své dceři. „Já se chovám v uvozovkách drsně normálně, takže dcery ten můj přístup znají z domova i z jiných věcí než je sport. Jsou na mě zvyklé a ví, že jsem impulzivní. Jsem rád, že když jsou na tréninku, tak vidí, že mám ke všem stejný přístup. Na všechny řvu, občas je i pochválím. Není to o tom, že bych byl zlý jen na své děti, já jsem zlý na všechny,“ rozesměje se.

Zdědila dcera boxerský talent po otci? „Já jsem talent nikdy neměl,“ culí se Konečný. „Je přemýšlivá, když jí něco řeknu, tak se snaží nad tím zamyslet a upravit to. Ono se to nezdá, ale u boxu je myšlení hrozně důležité. Uvědomit si pohyby, postavení těla. Taky je po mně tvrdohlavá a cílevědomá.“

Zkušeným okem rozpoznal, že jeho Jaromíra by to mohla v boxu někam dotáhnout. „Zdá se mi, že jo. Kdyby u toho vydržela, mohlo by jí to jít,“ pokyvuje hlavou. „ Je jí 14 let, ale u boxu to ničemu nevadí. Pokud máte nějaký sportovní základ, tak se to hodí. Box je hodně všestranný, pokud někdo začne v šestnácti, a není to žádný sportovní analfabet, tak může být v boxu dobrý,“ líčí Konečný, který poprvé vkročil do ringu právě ve 14 letech.

Pokud by se mladá Jaromíra rozhodla jít v otcových stopách, Konečný jí to rozmlouvat nebude. „Budu rád, že moje děti budou dělat něco, co je bude bavit. Třeba by v tom byla úspěšná. A i kdyby ne, ale líbilo se jí to, tak budu rád,“ přemítá Konečný.