„Jezdil mezi lidi, takže riskoval nakažení. Pak tu brigádu opustil, když se znovu rozjela soutěž,“ prozradil šéf extraligového klubu Miroslav Přikryl.

Kořínek se bez volejbalu nudil, taky si chtěl trochu přivydělat. „V našem klubu sice nedošlo na podzim ke snižování platů, ale odměny nejsou nijak astronomické,“ přitakal Přikryl.

„Normálně jsem ráno vstal a jezdil jako závozník fekálního vozu po kšeftech,“ líčil Kořínek, kterému práce nesmrdí. „To rozhodně ne. Dělám to s přestávkami už hodně let. Hlavně off season. Jezdíval jsem i s bráchou,“ prozradil Kořínek, který se věnuje i golfu. „Někdy je to vážně vtipný, přijedu špinavej z rána a jdu rovnou na golf,“ usmál se.

„Objevují se různé aktivity sportovců, kteří se snaží pomáhat seniorům nebo rozvážet jídlo. Náš klub nemohl zorganizovat hromadnou pomoct. Měli jsme něco předjednaného, ale nedopadlo to, nedoporučili nám to, protože by to bylo rizikové,“ uzavřel Přikryl.