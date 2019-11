Basketbalisté Ústí nad Labem vyrazili v pondělí ráno na pohárový trip po Evropě v rámci Alpe Adria Cupu. Během něj urazí téměř dva tisíce kilometrů, domů se vrátí po pěti dnech. "Někteří lidé si myslí, že jedeme tak trošku výletit, ale v podstatě nás čeká jen auto, hotel a hala," řekl k pětidenní cestě trenér týmu Antonín Pištěcký.

Basketbalové derby Ústí a Děčín | Foto: Deník / Karel Pech

Jaký je celkový itinerář cesty?

Vyrazili jsme v pondělí ráno, večer máme příjezd do Osijeku v Chorvatsku. Po dlouhé cestě nás čeká jen večeře a spánek. V úterý dopoledne máme trénink, pak oběd a v 17 hodin už se hraje. Ve středu přejíždíme do rakouského Grazu, ve čtvrtek nás čeká podobný program jako v úterý s tím rozdílem, že se hraje až ve 20 hodin. Po zápase vyrazíme domů a nad ránem máme příjezd do Ústí.