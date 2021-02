Podle informací, které má Deník k dispozici, skončil oblíbený trenér, jenž věřil, že tým potřebuje nový impuls, na vlastní žádost. "Chtěl bych požádat všechny, aby mé rozhodnutí respektovali, a stejně jako já nadále Slunetu podporovali a věřili, že každým koncem něco nového začíná," vyjádřil se v emotivním prohlášení Pištěcký. "Rád bych poděkoval majiteli klubu Petru Bínovi i generálnímu manažerovi Tomáši Hrubému za šanci, kterou mi před necelými pěti lety dali. Stejně tak chci poděkovat všem kolegům v čele s Vláďou Hejlem, kteří při mně celou dobu stáli, a také hráčům, které jsem měl možnost během své kariéry vést."

"Pro mě to bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí za dobu, co basketbal dělám," přiznal generální manažer Hrubý, jenž i ve výsledkově těžkém období vyjádřil trenérovi několikrát podporu. "Byli jsme postavení před hotovou věc, ale rozešli jsme se férově, bez emocí," popsal. "Je to skvělý kouč s velkou budoucností a já věřím, že se naše cesty ještě potkají. Samozřejmě od nás okamžitě dostal nabídku působit v jiné pozici, tu ale prozatím odmítl, všechno je ještě moc čerstvé."

Skončil i Šotnar

V klubu skončil také rozehrávač Michal Šotnar, jehož často trápila vleklá zranění. K rozvázání jeho smlouvy se ale Hrubý vyjadřovat nechtěl. "Bez komentáře," prohlásil rezolutně.

Ústecký basketbal tak prožívá další kotrmelec, po zranění kapitána Svejcara a řadě dalších lapálií bude hledat nového kouče. Kdo se postaví na lavičku v sobotním zápase s Nymburkem je zatím otázkou. "Intenzivně to řešíme. Musíme se s tím poprat, ale vždy zopakuji, že ve Slunetě nikdy nic nevzdáme. Je to boj, ale tak to někdy ve sportu bývá," sdělil pouze Hrubý.

Ústečtí mají na vyřešení celé situace poměrně dostatek času, v sobotu totiž hostí kolos z Nymburka, kde asi s bodovým přísunem nikdo nepočítal. Poté bude následovat reprezentační přestávka, nový trenér, který eventuelně bude moci najít náhradu za Šotnara i za Spencera Svejcara, bude mít na vyřešení řady problémů prostor do 24. února, kdy se rozběhne nadstavbová část.