Ústečtí volejbalisté utkání pravdy s beskydským nováčkem neustáli a zpackanou sezonu budou muset už poněkolikáté zachraňovat v baráži. „Celá sezona je pro mě těžká, takhle jsem si to nepředstavoval,“ svěřil se zdrcený ústecký trenér. „Musí se změnit koncepce, jinak budeme pořád dole. “

V přímé bitvě o poslední místo s Beskydy jste padli 2:3 a porážka vám zpečetila baráž. Je to velké zklamání?

Bohužel jsme tam, kde jsme. Takhle jsme si to nepředstavovali, je to velké zklamání. Jedno velké pozitivum je, že diváci přišli, přestože jsme na posledním místě. Bylo super vidět, že to nezabalili, i když ty výsledky nejsou.

Co více jak dvouhodinovou bitvu rozhodlo?

Zase jsme nezvládli vstup do utkání. Stává se nám to celou sezonu, nastoupíme vlažně a soupeři nás melou. Nenašli jsme žádnou zbraň, kterou bychom to mohli zvrátit.

Předsezonním cílem byl postup do play off, ale je z toho poslední místo a baráž. Je to velký šok?

Je to zklamání. Pro mě i pro hráče je to těžké. Nečekal jsem, že to takhle dopadne. Věřím, že v baráži uspějeme, kvalita by měla být na naší straně. Pak by se měla začít řešit nějaká koncepce, vize, jak dál. Jinak budeme pořád okupovat spodní příčky.

Vám po sezoně končí smlouva, chcete pokračovat?

Uvidíme. Nejdříve musíme zvládnout baráž, pak se budeme bavit, co dál.

Měli jste období, kdy jste přes čtvrt roku nevyhráli. Neměl jste chuť s tím praštit?

To jsem neměl, spíš jsem nevěděl, jak týmu můžu pomoct. Říkal jsem si, že by třeba mohl pomoct někdo jiný a tým nakopnout. Nicméně jsem to dobojoval do baráže. Věřím, že to tam uhrajeme.

Mluvil jste o vizi, jakým směrem se má klub vydat?

Klub je finančně zajištěný, město dává peníze. Měli bychom si říct, nebo jestli tady bude někdo jiný, jakým směrem se to bude ubírat v následujících třech letech. A ne skládat tým z roku na rok, to se nedá moc pracovat. Navíc v těch podmínkách, že musíme brát hráče mimo Evropskou unii. To nemá budoucnost.