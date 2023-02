Už víte, kde se bude Final four hrát? Je šance, že by to mohlo být v Ústí?

Původně to mělo být v Opavě, která měla jako obhájce titulu eminentní zájem o pořadatelství a dopředu deklarovala, jak je pro ni čtvrtfinálové střetnutí důležité. Nyní je to ale všechno otevřené, uvidíme, kdo se o to přihlásí. Závisí to samozřejmě i na financích, takže zda bychom mohli hrát na Slunetě není otázka na mě.