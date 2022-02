Kariéra:

Tennessee State Tigers (NCAA)

Cactus Tbilisi (1. Gruzie)

Spišskí Rytieri (1. SVK)

Khimik Yuzhny (1. Ukrajina)

Letošní statistiky (na zápas):

24,2 minuty

12,2 bodu

2,5 doskoku

2 asistence

Třetí domácí zápas v řadě a třetí nezdar. To je bilance ústeckých basketbalistů, kteří nestačili ani na Brno a v nadstavbové části Kooperativa Národní basketbalové ligy mu podlehli 76:78.

„Výsledek nás stál vlastně začátek poslední čtvrtiny, který jsme prohráli asi 11:0 a to už jsme nedokázali otočit. I když jsme bojovali do konce, tak to nestačilo,“ klopil po zápase oči Dalibor Fait.

Právě v poslední desetiminutovce ztratilo Ústí dobře rozjetý duel, v němž vedlo 62:57. Nakonec mu ale nestačila ani kouzla Spencera Svejcara, jenž zaznamenal 28 bodů, nepomohl ani double – double Lamba Autreyho (12 bodů, 10 doskoků) či snažení rozehrávače Kaleba Josepha, který si připsal 18 bodů a 5 doskoků.

„Tato porážka hodně mrzí, protože to je pouze o dva body. Myslím, že jsme předvedli slušný výkon. Bohužel to na vítězství nestačilo, doufám ale, že se ve středu už vyhneme těm hluchým pasážím a zvítězíme,“ přál si ústecký trenér Jan Šotnar.

DRUHÝ SPENCER

Ten už bude moct proti Kolínu využít novou tvář, na sever Čech totiž v neděli odpoledne dorazil další Američan Delano Spencer. S nadsázkou se tak dá říct, že Ústí bude mít nyní Spencery dva. „Naposledy hrál ukrajinskou ligu, ovšem kvůli situaci, jaká v zemi panuje, chtěl pryč, a my jsme využili situace,“ prozradil k příchodu hráče z Khimiku Yuzhny generální manažer Slunety Tomáš Hrubý. „Pro nás je to výhodné v tom, že jde o hráče, který je v běžném zápasovém rytmu, má fyzičku a je nám prakticky okamžitě schopen pomoci,“ dodal.

Spencer se narodil v USA, od roku 2018 ale působí v Evropě. „Prošel Gruzií, Slovenskem a naposledy teď Ukrajinou. Ve Spišské Nové Vsi se stal nejužitečnějším hráčem během finálové série proti Levicím,“ zmínil Hrubý velké výkony Spencera, který tak před rokem oslavil se Spišskými Rytíři slovenský titul. Výborné výkony předváděl i letos, v ukrajinské nejvyšší soutěži dostával průměrně přes 24 minut na zápas, během nichž zaznamenával necelých 13 bodů. „Je to hráč na pozici výtečně střílejícího křídla, kde jsme v naší situaci potřebovali rozšířit rotaci.Předpokládáme, že nastoupí už ve středu proti Kolínu.“

Právě souboj s Východočechy bude pro Ústí posledním v sérii čtyř domácích duelů. Ta ale svěřencům Jana Šotnara vůbec nevyšla, kromě Brna v ní padli také s Nymburkem, po remíze 68:68 s Levicemi navíc vypadli z Alpe Adria Cupu. O víkendu následně vyrazí na palubovku USK Praha, před svými fanoušky se opět představí až po reprezentační přestávce na začátku března, kdy vyzvou Opavu.

Basketbal, KNBL, A1:

SLUNETA Ústí nad Labem – Basket Brno 76:78 (18:14, 36:40, 62:57)

Ústí: Svejcar 28, Joseph 18, Autrey 12, Johnson 6, Fait 5, Pecka 4, Haiblík 3

Brno: Puršl 19, Mickelson 16, Körner 14, Bálint 10, Půlpán a Djuricic po 6, Krakovič 5, Madden 2

Trojky: 22/9 – 20/3. Trestné hody: 7/5 – 16/13. Doskoky: 35 – 42. Diváci: 560.