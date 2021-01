"Dvakrát jsme se nechali preventivně otestovat antigenními testy, naposledy v pátek ráno," řekl Miroslav Přikryl, manažer SKV Ústí nad Labem, pátého nejlepšího celku nejvyšší soutěže, který nastoupí v sobotu 9. ledna od 18 hodin na brněnské palubovce.

A co testy odhalily?

Máme tady nějaká nachlazení, a jak se moderně říká rýmičky, ale naštěstí jsou všichni negativní. Mimo je pouze jeden mladý hráč, který se léčí už nějaký čas doma, mimo Ústí..

Jaký je zdravotní stav univerzálů, kteří se zranili těsně před koncem roku?

Chybí nám Ivo Kobolka a Matouš Lank, k nim se s těžkým výronem kotníku přidal Matěj Koloušek… Naštěstí se po dlouhodobějším výpadku vrací Filip Kramar. Začal trénovat po svátcích a nyní už je fit, takže naskočí.

Brno nevyhrálo od začátku prosince, přijímáte tedy roli favorita?

Pro soupeře, který se na nás tlačí v tabulce, je to jedna z posledních šancí, jak nás stáhnout a zabojovat o šesté místo, o jehož uhájení usilujeme. Zaručuje přímý postup do play off , což by pro nás byl velký úspěch.