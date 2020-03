„Jsem z toho v šoku, kdo by nebyl. Jsem kapitán a mám nějakou zodpovědnost. Dvakrát po sobě se to povedlo dotáhnout do play off, letos je to baráž. Jsem z toho straně zklamaný,“ soukal ze sebe hvězdný univerzál po domácí porážce 2:3 od Beskyd, která je v předposledním kole odsoudila k poslednímu místu a boji o udržení. To ještě nevěděl, že na baráž ani nemusí dojít, pokud se soutěž kvůli koronaviru zruší.

Je to pro vás tvrdá rána?

S baráží jsem stoprocentně nepočítal. Nikdy jsem to nehrál a myslel jsem, že to nikdy nezažiju. Pro mě je to těžká rána. Jako kapitán za to nesu zodpovědnost. Je to moje chyba, beru to na sebe. Doufám, že nespadneme do první ligy. Jsme lepší tým než Benátky i Bučovice.

Zkraje sezony to vypadalo optimisticky. Co se stalo, že jste zahučeli do baráže?

Vždycky to vypadá optimisticky, než začneme hrát. Pak přijde tvrdá realita… Začali jsme dobře, ale pak jsme prohráli ve Zlíně. Tam jsme zjistili, že asi nejsme tak dobří, jak jsme si mysleli. S rostoucím počtem proher jsme se dostávali psychicky níž a níž, až to vyvrcholilo v tuhle habeš.

V čem jste za soupeři zaostávali?

Ve všem. Není nic, o čem bych mohl říct, že jsme byli lepší. Fajn, teď nám šel pár zápasů servis. Ve všech směrech jsme ale horší, a proto prohráváme.

Je to kvalitou hráčů?

Někdy jsou soupeři lepší, někdy jsou srovnatelní, ale máme v hlavně ty porážky, takže nás v koncovkách srazí psychika. Kdybych znal ten recept, tak bych to změnil, abychom vyhrávali. Já ho ale neznám.

Může to být chemií v týmy, že jste si na hřišti nedokázali vyhovět?

Nevím, co k tomu říct. Na to nechci odpovídat.

Během sezony jste nezažili moc veselých okamžiků. Jak jste to trápení prožívali?

V kabině jsme se pořád snažili být jako jeden tým. Nikdo nešel do zápasu s tím, že by chtěl prohrát. Za to dám ruku do ohně. Vedení při nás stálo a žádné pokuty nám nedalo, za což jsme rádi.

Je těžké jít do baráže po tak hrozné sezoně?

Těžké to je. Na každém to něco zanechalo. A pokud ne, tak je to debil a ne týmový hráč. Když za sebou máte patnáct proher, tak nemůžete být vysmátý. Každý to má v hlavě, teď je otázka, jak se s tím vypořádá. Někdo je silnější, někdo slabší.

Kvalita v baráži je na vaší straně, takže půjde o hlavu?

Kvalita byla na naší straně už několikrát a ne vždy jsme to potvrdili. Doufám, že baráž vyhrajeme.

Co říkáte na to, že do baráže jde až třetí tým první ligy?

První a druhý nemohl postoupit, tak svaz rozhodl, že baráž bude hrát třetí. Uvidíme, jestli tam budou Benátky, nebo Bučovice. Tým ale máme stoprocentně lepší.