/FOTOGALERIE/ První dva sety prohospodařili – a to je stálo body. Ústečtí volejbalisté v pondělním utkání extraligy podlehli doma Praze 1:3 (-17, -13, 22, -17). Severočeši se před televizními kamerami nevytáhli a utrpěli už čtvrtou prohru v řadě.

Ústečtí volejbalisté hostili Prahu. | Foto: Deník/Karel Pech

Lvi zastavili Ústí osmnácti bloky. "Ztěžujeme si to sami, ty údery hrajeme tupě. Za to si hráči zaslouží kritiku. Nedaří se nám, je to o hlavě. Nemáme konzistentní výkon,“ hlesl ústecký kouč Jakub Salon. Jeho parta je v krizové situaci a nebezpečně se sune ke dnu. O víkendu si to rozdá o Černého Petra s posledními Beskydami.