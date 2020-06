Ve čtvrtek 11. června odpoledne se před hospůdkou s červenou fasádou, U Becků, začaly dít věci. První tam byla samozřejmě pořadatelka, vedle ní postávala usměvavá Zuzka Rusínová - Kotěšovcová a její růžový dres naznačoval změnu stavu. "Dnes tu plním úkoly asistentky režie, zapisovatelky, pokladní a Všeználka. Časomíru zajišťuje Jarda Hercík, Petra má nejsilnější hlas, tak supluje věhlasného sportovního komentátora Davida Cihláře. Počasí je ideální, trať je mírně podmáčená, medaile se neudělují. Právě jsem zjistila, že na soupisce je sedmdesát jmen," prohlásila maminka kudrnatého Vojtíška a dala tajný pokyn startérovi.

"Závod to byl krásný, ale také dost náročný. Běželo se v opačném směru, než je klasika, místy to dost klouzalo. Raději bych bral chladnější počasí, v lese byl chládek, ale na loukách slunce pěkně přitápělo. Terén jsem znal, byl jsem tu několikrát. Na pětce jsem byl třetí, v závěrečném stoupání jsem přidal a to rozhodlo. Tepličtí kluci byli skvělí," popisoval situaci absolutní vítěz závodu, Jiří Vlček z Povrlů.

Mezi ženami kralovala s velkým přehledem Jarmila Sobecká z Chabařovic. Všichni ji říkají Jamajka, běhá lehce a ještě přidá nějakou lotrovinu do kamery. Po vyhlášení výsledků bylo posezení za hospůdkou plné, dršťková polévka přišla k chuti, řidiči měli smůlu, pivo bylo jako křen. Turisté znají Dubičky, běžci Dubice.

absolutní pořadí muži:

1. místo Jiří Vlček, startovní číslo 37, čas - 00:39:59 - Povrly

2. místo Stanislav Holub, startovní číslo 75, čas - 00:40:23 - Teplice

3. místo Štěpán Růžička, startovní číslo 66, čas - 00:40:52 - Teplice

absolutní pořadí ženy:

1. místo Jarmila Sobecká, startovní číslo 17, čas - 00:45:17 - Chabařovice

2. místo Linda Mrázková, startovní číslo 14, čas - 00:49:07 - Děčín

3. místo Nikola Focke, startovní číslo 20, čas - 00:50:00 - Tatranská Strela