"Původně bylo přihlášeno rekordních 127 sportovců v několika kategoriích podle výkonnosti, ve středu 1. května ráno na zelené hřiště nastoupilo 120 golfistů a golfistek rozdělených do čtyřčlenných flightů. Výkonný výbor ve složení Jan Múnster, Ivan Soukup, Vítězslav Kotrs a Zdeněk Šťastný připravil pro hráče dobré podmínky, závěrečné vyhodnocení akce včetně předání cen proběhlo v klubovně Golfového resortu Ústí nad Labem (Všebořice-Podhoří) přesně v 17:15," uvedl ředitel resortu Tomáš Kodrle.

"Začínali junioři, nejdelší odpal mezi ženami předvedla usměvavá Andrea Novotná, která bodovala i v soutěži na přesnost. Na jamce číslo 14 málem realizovala hole in one (zásah na jeden úder). Absolutním vítězem se stal Vítězslav Korts, který dosáhl na osmnácti jamkách 84 bodů. Stejnou hodnotu však vykazovali další dva borci, Ivan Soukup a bývalý hokejový reprezentant a současný hokejbalista Jan Čaloun, proto došlo na jamce devět k rozstřelu. Nejlepší nervy a dobrou fyzičku prokázal zkušený Kotrs," pokračoval k situaci na sestříhaných greenech Tomáš Kodrle.

Na parkovišti u klubovny to vypadalo jako na automobilovém veletrhu, převládala černá barva, chyběla snad pouze značka Jaguar. Spodní devítka kolem rybníka je celkem po rovině, druhá část vede do kopců, což vyžaduje značný fyzický fond. Nikdo neměl svého caddiho (nosiče holí), osmnáct jamek lze zdolat za čtyři hodiny (5600 m), ale nohy pěkně bolí, což potvrdili především ti dříve narození.

"Na všech hřištích se střídavě označují jamky tzv. s prémií ze hry (hole in one). V zahraničí není výjimkou třeba nový luxusní vůz. U nás jsou to většinou věcné ceny od sponzorů. Vzpomínám si, že můj kamarád na jednom velkém golfovém turnaji trefil první ranou jamku a vyhrál hodinky v ceně jednoho milionu. My jsme skromnější. Golfistka z Prahy v roce 2014 tady při turnaji trefila první ranou jamku č.16 a vyhrála 365 piv. Manžel jí určitě poděkoval," smál se Tomáš Kodrle.

Letos to byl už čtvrtý turnaj, na 19. května se připravuje charitativní akce.

Miroslav Vlach