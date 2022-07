„Celá sezona zatím vypadá tak, že si vybíráme jenom okruhy, kde bude mega vedro. Dělali jsme si srandu, že se vždycky podíváme na předpověď, kde bude nejtepleji, a tam jedeme,“ smál se Adam Lacko ze stáje Buggyra ZM Racing.

Sestry Kolocovy čeká pekelný debut. Dakar slibuje víc pouště a náročnější etapy

Evropský šampion z roku 2017 dorazil na Slovensku tradičně s celou rodinou, manželkou a dvěma dětmi. V pátek navečer, když už byla teplota jakž takž snesitelné, si šel Lacko se svým synem zajezdit na motokárách, na kterých devítiletý Nicolas závodí.

Lacko byl před závody jako obvykle dobře naladěný. Ani extrémní počasí mu až tolik nevadilo, i když radši má závody na morku. „V tomhle vedru je v autě jako v sauně, akorát mám na sobě kombinézu a helmu,“ smál se. „Musím se s tím poprat, patří to k závodění. Je to úmorné, ale nic jiného mi nezbývá,“ krčil rameny sedmatřicetiletý rodák z Čeladné.

Sedí na rozpáleném motoru

V kabině tahače si připadá, jako když mu hoří pod zadkem. „V našem autě s čumákem sedím na motoru, zatímco ostatní kamiony mají motor venku za kabinou. Já tomu říkám, že máme permanentní vyhřívání sedaček, i když nechceme. Při testování v říjnu je v autě teplíčko, no ale když je venku vedro, tak v autě je pomalu jednou tolik stupňů,“ líčil.

Během závodu vypotí i několik kilo. „Ale hned po závodě se napiju a mám to zpátky.“ acko jezdí dva závody denně, do suché kombinézy se ale nepřevléká. Má totiž jen jednu. „Propocenou kombinézu si večer vyperu a druhý den jim mám zase suchou, čistou a voňavou,“ popisoval.

Lacko je po úvodních dvou dílech v Itálii a v Maďarsku na průběžné čtvrté pozici. „Teď je zbytečné řešit umístění. Musíme se dostávat co nejvíc dopředu a umisťovat se na stupních. To, kde jsme teď, není tak důležité. Pořád se může cokoliv stát,“ zdůraznil. „Měli jsme špatný vstup do sezony a teď to bohužel musíme honit. U nás se žádné výsledky neškrtají, všechny závody se počítají. Když nedojedete, ty body chybí a pak je těžké to dohánět. Musíme se snažit každý závod dojet.“

Hybridní monstra na trati

Šampionátu kraluje suverénní obhájce titulu Maďar Norbert Kiss. „To se dalo čekat. Má na autě něco vymyšleného, že jede jako ďas. Všichni ostatní se snaží k němu přiblížit. Je těžké s ním bojovat, ale nevzdáváme to. V Maďarsku jsme se k němu dostali, byli jsme schopní s ním bojovat. Doufám, že to teď bude to samé,“ věřil Lacko.

Slovenský okruh u Orechové Potôně je hodně dlouhý, má rychlé táhlé zatáčky. „Hodně tady trpí přední pneumatiky. V tom vedru budeme bojovat s přehříváním gum a praskáním. Musíme se s tím poprat, všichni máme stejné podmínky.“

Lacko prolomil smůlu. Český trucker slavil v Maďarsku první letošní vítězství

Organizátoři seriálu FIA ETRC odtajnili, že od roku 2023 budou závodit i tahače s alternativním pohonem. Teď trucky jezdí na bionaftu. „Jsem radši, když auto voní benzínem nebo naftou, ale bohužel se tímto směrem ubírá všechno, takže i my se tomu budeme muset podřídit. Akorát si nedovedu představit, jak to pětitunové monstrum bude schopné jezdit na baterky, když elektrické závodní osobáky objedou tři kola a musí na nabíječku,“ culil se Lacko.