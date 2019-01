Ústí n. L. /ROZHOVOR/ – Basketbalisté Ústí zvládli odvetu za nepovedený výkon v Ostravě a předposlední celek tabulky doma smetli rozdílem třídy. Po výhře 97:66 však i ústecký trenér Antonín Pištěcký ví, že tým musí zůstat před duelem na palubovce posledního Hradce Králové nohama na zemi.

Antonín Pištěcký, trenér Slunety Ústí nad Labem. | Foto: Deník / Karel Pech

Zápas s předposledním týmem tabulky jste zvládli, ani v Hradci, který je poslední, nemůže být cíl jiný, že?

Já hlavně věřím tomu, že hráči půjdou do zápasu s jinak nastavenými hlavami, než tomu bylo v poháru. Tam jsme si mysleli, že to půjde samo a vymstilo se nám to. Samozřejmě jsme rádi, že se nám podařilo vrátit Ostravě porážku, protože ačkoliv jsou jedenáctí, tamní cizinci mají svou útočnou kvalitu.

Co bude tedy klíčem k výhře v Hradci Králové?

Na Ostravu jsme se výborně připravili směrem do obrany, s kterou jsem byl velice spokojený, úplně stejně se musíme připravit i na Hradec. Toho času bude o něco méně, ale stejné podmínky má i soupeř.

Jak hodnotíte nepříliš oslnivý výkon Zolla, který je zde na zkoušce?

Upřímně jsem docela zklamaný. Čekali jsme od něj víc, protože na tréninku předvádí úplně jiné výkony. Nevím, zda to bylo dáno tíhou toho, že se musí v prvním utkání nějak předvést, ale dnešní utkání se mu vůbec nepovedlo. Věřím, že v dalších zápasech to bude daleko lepší, protože ten hráč má rozhodně na víc.

Přesto, 4 body za 14 minut, a i další čísla (střelba za 2 body 2/4, trojky 0/3 – pozn. redakce) nejsou nijak oslnivá, neděsí vás to?

Jsem rád, že jsem mu mohl, vzhledem k rozhodnutému zápasu, takovou minutáž poskytnout. Je to přesně to, o čem jsem mluvil, zapracování hráče do útočných i obranných rotací nějakou dobu trvá.

I přesto, že mohl nastoupit až nyní, zkušební doba tedy skončí po středečním zápase v Hradci Královém?

Kromě středečního zápasu by měl odehrát ještě nedělní domácí duel se Svitavami a já pevně věřím, že v obou zápasech předvede výkony, jaké předvádí na tréninku, protože pokud ne, budeme to muset řešit.

Tabulka soutěže je nesmírně vyrovnaná, na palubovce momentálně druhých Svitav se vám ale povedlo uspět, co čekáte od domácího duelu?

Pochopitelně budeme chtít zopakovat vítězství i doma, ale to je ještě daleko. My se teď musíme soustředit především na zápas v Hradci, který nesmíme podcenit. Svitavy budou úplně o něčem jiném, je to basketbalově výborně vedený celek, v němž se mísí zkušenost, um i mládí.