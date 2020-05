„Najednou to vyjelo v médiích, aniž by se o tom se mnou kdokoliv bavil. O zápase mluvím s různými lidmi. Několik promotérů má zájem o to, abych boxoval. Bavil jsem se s ním o tom pouze jednou ve spojitosti s charitou,“ uvedl Vémola.

Jednou si ale sám sebe jako boxera zápasník MMA představit dokáže. „Rozhodně to nebude za peníze, které mi nabízel a rozhodně to nebude v Ústí v kině. Konečný sice mluvil o exhibici, ale jsme bojovníci. On ještě není tak starý a určitě nebude chtít prohrát s Vémolou, který nikdy pořádně neboxoval. A já se rozhodně nebudu chtít nechat mlátit. Nastoupíme tam proti sobě prostě jako bojovníci, budeme se chtít zabít,“ prohlásil pro isport.cz olomoucký ranař.

Situace se ale vyvíjí. „Mluvili jsme spolu, naposledy ve středu. Největší problém je s jeho manažerem, s kterým jsem to opravdu moc neřešil. Asi došlo k omylu, naši debatu jsem bral jsem jako prvotní kontakt. Jednáme spolu férově. Řekl mi, že řeší jinou prioritní nabídku a ta pokud do týdne nedopadne, tak se budeme bavit o akci tady v Ústí. Já jsem do médií jenom řekl, že jsme v kontaktu a on, podobně jako Štáfek, neřekl ne. Marpo a Rytmus naopak už nabídky odmítli, kryje se jim to s koncerty. Vždycky je lepší, když víte, na čem jste,“ reagoval Lukáš Konečný, jenž vede české hvězdy profesionálního ringu Fabianu Bytyqi nebo Tomáše Šálka.

Jak se tedy situace nyní má? „Po dnešku z toho plyne, že se v tuhle chvíli ta varianta s Vémolou nejeví příliš nadějně. Neříkám ale, že na 100 procent nebude. Pokud ano, budeme to víc smluvně řešit s jeho týmem. Bral jsem to víc jako exhibici než zápas,“ vysvětlil Konečný s tím, že by extra přípravu neřešil.