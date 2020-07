„Tento zápas platí,“ potvrdil generální manažer ústeckého klubu Tomáš Hrubý. Sehraje se ve středu 19. srpna, NBL pak zvedne oponu už 12. září.

Válečníci si vybrali pro prověrku pestrou škálu soků. Budou to lídr polské ligy v uplynulé sezoně Zielona Gora (5. srpna venku), prvoligový Písek (11. srpna venku), nováček první ligy Chomutov (18. srpna doma), zmiňovaná ústecká Sluneta (19. srpna doma), hradecký Kingspan (26. srpna venku), vedoucí celek druhé nejvyšší polské soutěže Walbrzych (28. srpna doma) a v domácí „odvetě“ Hradec Králové (1. září). Ta se stane rovněž generálkou na dohrávané finále Alpe Adria Cupu s Pardubicemi 5. září na palubovce BK Armex, a 8. září na východě Čech.

„Chtěli jsme se tradičně utkat většinově se zahraničními soupeři, ovšem polská EBL začíná hodně brzy, německá BBL naopak dost pozdě, stejně jako ProA, tudíž manévrovací možnosti byly hodně malé. Jsme rádi, že se povedlo domluvit dva zápasy s polskými soupeři, ještě jednáme o jedné možnosti na termín 13. srpna. Ostatní utkání jsou tedy s českými soupeři,“ podotkl k přípravným duelům děčínský sportovní manažer Jakub Důra.

Ústí, které obvykle ladí formu za zavřenými dveřmi, zatím kalendář příprav řeší. „Už to s trenérem Antonínem Pištěckým finalizujeme, mělo by jít přibližně o pět zápasů. I my jsme chtěli vsadit na zahraniční protivníky, obvykle jsme hrávali proti Chemnitz nebo Drážďanům, ale situace je opravdu složitá a například v Německu se začíná o hodně později,“ uvedl GM ústecké Slunety Hrubý.



Ten připustil, že příchod zahraničního pivota do už tak hodně posíleného kádru je na spadnutí. „Bavíme se o řádu dnů,“ dodal ústecký manažer.



Tým děčínského trenéra Tomáše Grepla sejde k prvnímu společnému tréninku ve středu a kromě hráčů pod smlouvou by se podle oficiálního klubového webu mělo zapojit i několik nadějných mladíků, kteří budou usilovat o svou příležitost. „K týmu se připojí několik mladíků nejen z Děčína a stráví s námi první fázi letní přípravy. Podle jejich připravenosti, fungování a schopnosti adaptace se pak bude rozhodovat, zda budeme hledat řešení další spolupráce už v letošním ročníku nebo ji ještě odložíme. Jsme moc rádi, že kromě Lukáše Rozsypala, jenž s námi byl už v průběhu loňského ročníku, začnou přípravu i další děčínští odchovanci,“ dodal Důra.