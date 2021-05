"Špičkové kluby mají spoustu nejlepších hráčů a dokáží spolu fungovat, tak nevím, proč by to nemohlo jít ve Slunetě," odvětil sebevědomě na dotaz, zda by je dokázal spravedlivě podělit o minuty. Současně ale přiznal, že tříměsíční štace v nejvyšší soutěži mu nastavila zrcadlo a během léta se mimo angažmá u reprezentační dvacítky hodlá poučit z chyb, které udělal.

Vraťme se ještě krátce k sérii s Nymburkem, o níž jste prohlásil, že je to i vysoká škola pro trenéry. Splnila vaše očekávání?

Utkání s Nymburkem jsou vždy zajímavá v tom, že vidíte špičkový evropský basketbal a styly, jakými se dá hrát v obraně či v útoku. Jsem rád, že v některých chvílích jsme byli takovému kolosu rovnocenným soupeřem. Třeba první poločas třetího zápasu série ukázal, že když hrajeme s energií, soustředíme se a neděláme chyby, můžeme hrát i s týmem takového formátu. Pochopitelně je těžké je třikrát porazit, i jedno vítězství by bylo skvělé, ale našeho výkonu si i tak cením.

Favorita jste drželi na uzdě i přesto, že do problémů s fauly se brzy dostal Lamb Autrey, jenž nemohl odehrát obvyklou minutáž. Na druhou stranu mohli prostor dostat mladí hráči…

Myslím, že už mu možná malinko došly síly, protože za tři měsíce, které jsem byl u týmu, odehrál obrovskou porci minut. Třeba proti Svitavám předvedl opravdu brilantní výkony a strávil na place prakticky celý zápas. Příležitost pro mladíky je fajn, ale myslím, že pokud by Lamb neměl tolik faulů, byl by na hřišti on, protože je to náš stěžejní hráč a hra Ústí na něm stojí.

Šanci dostal i Jan Karlovský, jelikož chyběl pivot Rakočevič. Můžete už prozradit důvod jeho absence?

Už do druhého zápasu série nastupoval se sebezapřením kvůli potížím s kotníkem z prvního utkání. Ráno před domácím duelem ještě zkoušel trénovat, ale nešlo to, takže jsme se rozhodli ho pošetřit, abychom neriskovali nějaké vážnější zranění, které by ho mohlo odstavit třeba i do příští sezóny.

Takže byste chtěl, aby pokračoval v Ústí?

Není tajemstvím, že ve Slunetě se kádr, který je založený hodně na cizincích s roční smlouvou, mění poměrně často. Pokud vím, tak v současné chvíli tu mnoho hráčů s platnou smlouvou není (kontrakt končí mj. i českým hráčům Ladislavu Peckovi či Janu Maděrovi, pozn. autora) a teprve se povedou jednání. Já ale věřím tomu, že jádro týmu a hráče, které chci, aby zde zůstali, se podaří udržet.

To zní, jako byste měl už podepsaný nový kontrakt. Dostal jste už na své působení nějakou zpětnou vazbu?

Věřím, že s vedením klubu mě ještě nějaký pohovor čeká (rozhovor probíhal předtím, než generální manažer klubu Tomáš Hrubý potvrdil, že se s Šotnarem domluvili na prodloužení smlouvy, pozn. autora). Zatím jsem se bavil pouze s hráči, kteří moje metody kvitovali a práce na trénincích i v zápasech je bavila a líbila se jim. I díky tomu doufám, že se s většinou dokážeme domluvit na prodloužení kontraktů.

Pokud by některá jednání nedopadla, máte už vyhlédnuté nějaké alternativy, nebo je ještě brzy?

Určitě je ještě brzy, ale jeden hráč, o nějž stojím, aby se vrátil, je Spencer Svejcar. O jeho návrat budu opravdu hodně usilovat. Do Ústí jsem se na basket jezdil dívat, několikrát jsem ho viděl a vím, jak skvělý hráč to je.

V minulých rozhovorech jste ale řekl, že byste rád udržel i Tuckera Haymonda či D.J. Hanese, rozplýváte se nad Lambem Autreym. I kdybychom pominuli finance, dokážete si představit skloubit minutáž čtyř tak skvělých hráčů?

Mohu říct upřímně, že Autrey pro mě osobně bude prioritou, kolem které bych chtěl tým stavět. Ta hra bude vypadat trochu jinak, než v závěru letošní sezóny, ale pořád ho beru jako stěžejního hráče. S ostatními hráči uvidíme, jak to bude dál, ale všechno se dá, je to i na jednáních se samotnými hráči. Důležité by bylo, aby dokázali utlumit svá ega ve prospěch týmu. Pokud se to podaří, klidně si dokáži představit, že budou Autrey, Hanes, Svejcar i Haymond v jednom týmu a bude to šlapat. Vždyť špičkové kluby mají spoustu nejlepších hráčů a dokáží spolu fungovat, tak nevím, proč by to nemohlo jít ve Slunetě.

Letošní misi v Ústí máte za sebou. Jak byste své tříměsíční působení zde zhodnotil?

Když jsem přicházel, byli jsme desátí. Myslím, že nejen výsledky, ale i předvedenou hrou jsme ukázali, že patříme k těm lepším týmům, které hrály skupinu A2. Škoda posledního zápasu s Hradcem Králové, kde jsme si reputaci trochu pokazili a přišli o sedmé místo.

Skok z I. ligy do nejvyšší soutěže musel být i velká zkušenost, souhlasíte?

Jednoznačně. Navíc když si odmyslíte čtyři utkání s Nymburkem, tak deset ze zbylých dvanácti utkání, která jsem zde odtrénoval, se rozhodovalo v posledních pěti minutách, to je obrovská zkušenost!

Takže samá pozitiva?

Celkově si myslím, že progress, kterým jsme prošli, a celkově zlepšený herní projev, se dá brát jako velký úspěch. Samozřejmě se ale vždy dá udělat něco lépe. Udělal jsem spoustu chyb, to nezastírám, a práce přede mnou je ještě spousta. Tato sezóna mi nastavila jakési zrcadlo a mám teď tři měsíce na to, abych zapracoval na sobě a svém zlepšení. Rád bych začal nový ročník od nuly, s novým konceptem v obraně i v útoku. Těším se, že si budu moct vybrat i tým podle svého, protože teď jsem přišel k rozdělané práci, jíž jsem musel různě upravovat. Věřím, že příští sezóna může být v tomto směru lepší.

Mluvíte o třech měsících přípravy, vás ale čeká ještě blok s reprezentací do 20 let…

Po sérii s Nymburkem budeme mít všichni týden volno, jelikož zdejší hala bude hostit Velkou cenu Ústí nad Labem v boxu. Poté přijde měsíc práce s mladými hráči, kterou rozhodně nechci odfláknout. Budeme tvrdě makat na individuálních činnostech a k tomu rozvíjet i kondici a sílu. Mám ale domluvené i nutriční specialisty či odborníky na kvalitní spánek. Kluci tedy dostanou profesionální servis.

A ta reprezentace?

Tam mi začíná práce v červnu a končit budeme až v druhé polovině července na mistrovství Evropy do 20 let v Podgorici. Po návratu budu mít další zhruba týden volna, který už ale budu věnovat ladění věcí na srpnový start přípravy na novou sezónu. Dovolenou tak budu mít jen týden teď v květnu, jinak to bude basketbal (úsměv).

Jak to bude s přípravou týmu v době, kdy budete u národního týmu?

Ještě to není přesně určené, ladí se to. Dá se ale říct, že v červnu je ještě povede můj asistent Saša Novák, jemuž budu v době, kdy budu v Čechách, k dispozici. V červenci pak dostanou individuální plány, podle nichž se budou připravovat sami.