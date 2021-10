„Jsme rádi, že jsme to po dvou venkovních porážkách v Karlových Varech a Příbrami zvládli. Byli jsme lepším týmem. Tlačili jsme servisem a hlavně se nám dneska dařilo na ztrátu, což bylo klíčem k úspěchu,“ hodnotil výhru 3:0 (19, 19, 19) a bitvu o krále severu Čech liberecký trenér Michal Nekola, jenž dříve působil i v ústeckém klubu.

„Dukla předvedla soustředěný výkon a v podstatě nás k ničemu nepustila. Měli výbornou přihrávku a my se nebyli schopni dostat do nějaké lepší akce nebo je zatlačit a vést třeba o dva nebo tři body, aby se vidělo, co by to se zápasem udělalo, kdybychom vedli. Nepovedlo se nám to a Dukla prostě dneska byla lepší ve všech činnostech,“ uvedl pro web cvf.cz ústecký kouč Lubomír Vašina, jehož svěřenci nenavázala na týden starou domácí výhru 3:0 nad Aerem.

„To byl skutečně perfektní vstup do sezóny, navíc před domácími fanoušky, kteří vytvořili super atmosféru, moc jsem si to užil. Teď zpátky na zem, protože nás v následujících čtrnácti dnech čeká hned několik těžkých zápasů, což se ukázalo už v Liberci,“ uvedl nizozemský nováček v ústeckých službách Rik van Solkem..

Nejvyšší soutěž žen žádnou senzaci nepřinesla. Nadále v ní kraluje liberecká parta, která zatím jen vítězí. Už sedmou výhru si přivezla ze Šternberku. Tam uhrála výsledek 3:0 (18, 17, 20).

„Domácí tým předvedl odvážný a hezký volejbal, náš výkon nepotřebuje hodnocení, jsem rád, že si odvážíme ze Šternberka tři body,“ uvedl kouč Libor Gálík.

„Výhra 3:0, jsem tedy ráda za vítězství. Domácí nás potrápily především ve třetím setu, jsem rády, že jsme konec setu nakonec ustály a zápas získaly bez ztráty setu,“ doplnila liberecká kapitánka Veronika Dostálová.