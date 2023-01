„Dobrý zápas. Podle mě hrála Vodolka dobře, hrála mnohem líp než proti Varům nebo proti Praze, alespoň to je můj pocit, a o to jsem šťastnější, že jsme vyhráli 3:1. Škoda třetího setu, tam jsme vedli my a Vodolka ho vyhrála, naopak ve čtvrtém setu vedli domácí a my jsme ho vyhráli. Takže blahopřeji klukům, byl to dobrý zápas," řekl liberecký trenér Martin Demar

„Já jsem taky rád za tři body, bylo to tu těžké. Moc nám to nešlo dneska na servisu, myslím si, že i na příjmu. Vodolka si pomohla střídáním ve třetím setu a trošku nám to zkomplikovala. Mančaft potřebuje pochválit za bojovnost, a to je asi tak všechno. Udělali jsme dneska spoustu chyb, ale o tom se nebudeme bavit,“ uvedl liberecký kapitán Lukáš Ticháček.

Hodně vyrovnaná je i situace ve středu tabulky, napínavé bude vyvrcholení bojů o vstupenky do předkola play off. Ústečtí jsou po porážce 0:3 (-15, -23, -20) v Brně devátí. „Brno bylo v dnešním zápase lepší. Začalo famózně, hlavně servisem, který jsme nedokázali zkrotit. Tato fáze dala ráz celému utkání a domácí sebevědomí bylo dnes hodně vysoké,“ konstatoval ústecký trenér Lubomír Vašina. „Brno nás předčilo ve všech směrech, hlavně v podání a zaslouženě vyhrálo,“ prohlásil Jiří Kořínek, kapitán SKV Ústí nad Labem.

V extralize žen zbývá dohrát čtyři duely posledního 22. kola v základní části. V tom předposledním liberecké volejbalistky potvrdily třetí příčku v Přerově, kde ztratily jen první set 20:25, další patřily hostujícím hráčkám 29:27, 25:11, 25:20.

„Musím pochválit naše družstvo, protože jsme se včera vrátili autobusem z Maďarska. Bylo to určitě těžké, nechali jsme Přerov první set rozehrát, ale na druhou stranu musím říct, že Přerov hrál výborně, kdy nás hlavně tlačil servisem, takže to bylo těžké utkání. Jsme rádi, že jsme tento těžký týden ukončili vítězstvím za tři body,“ uvedl liberecký trenér Libor Gálík.

Rovněž hostující kapitánka Nikola Kvapilová měla ze tří bodů radost. „Protože to bylo náročné. Myslím si, že soupeř hodně vsadil na tvrdý servis, což jim dle mého názoru nemůže vydržet celý zápas, ale chvíli nás tím potrápily a v některých momentech jim to vycházelo. My jsme se potom prostřídaly, protočila se sestava a myslím, že jsme si začaly hrát to svoje, a i když to vypadalo, že to bude drama, tak jsem ráda, že si spokojeně vezeme tři body,“ dodala.