„Jsme rádi, že jsme tady vyhráli za tři body. Projevila se únava z předešlého zápasu, kdy jsme s Karlovarskem hráli pět setů a ta cesta k tomu – nemohli jsme chytit svůj rytmus, ale nakonec jsme to uválčili, což je fajn. Takže spokojenost, ale naše hra, kterou předvádíme, tak tu jsme dneska zapomněli,“ řekl Martin Demar, trenér VK Dukla Liberec, jehož svěřenci předtím sehráli dvě pětisetové bitvy.

„Byl to těžký zápas, protože jsme vlastně měli jen den na regeneraci a bylo to dlouhá cesta, takže to určitě nebylo jednoduché, Beskydy hrály dobře, hrály do plných a všechno jim vycházelo, což jsme i čekali. Jsme rádi, že jsme to ustáli a že jsme udrželi tři body,“ přidal zastupující liberecký kapitán Marcel Lux.

„Gratulace Liberci k vítězství, myslím si, že z toho, co jsme viděli, odehráli asi nejlepší zápas. Pomohlo jim střídání. V prvním setu byli od začátku lepší, tlačili nás. V druhém se projevila podle mého názoru naše nezkušenost a nedokázali jsme se srovnat s přerušením kvůli chybě v zápisu. To nás podle mého názoru stálo druhý set. Třetí jsme vydrželi hrát dobře po celý set a dokázali jsme ho vyhrát, hra se mi líbila, musím kluky pochválit. V posledním to byl boj až do posledního balónu a myslím, že rozhodla větší zkušenost Liberce,“ uvedl pr web cvf.cz Michal Provazník, trenér Black Volley Beskydy.

Prvně bodově naprázdno vyšlo Ústí nad Labem. Karlovarsko vyhrálo 3:0 (17, 19, 23). „Tři nula… Musím na to říct akorát to, že pro nás každý takový zápas ze zkušeným soupeřem je velkým přínosem, protože tohle družstvo je mladý a učí se poměrně rychle. Já jsem rád za takovýhle zápasy, který nám něco dají. Domácí v podstatě vždycky rozhodovali v určitých bodových sekvencích, kdy neudělali jen jeden bod, ale využili vždycky té naší slabší chvilky a nasypali nám ty body třeba tři čtyři a bylo to vždycky v tom setu dvakrát. To byly takový ty rozhodující momenty pro nás. Domácí dobře servírovali v každém případě. Ale myslím si, že jsme ustáli ten příjem z naší strany. Ale znovu říkám, hráli bezchybně, jednoznačně a zkušenější volejbal. Já jsem rád za mnoho dobrých akcí, které jsme předvedli,“ uvedl ústecký kouč Lubomír Vašina.

„Já v tom vidím jediný rozdíl. Vary nedělaly vůbec chyby, byly mnohem lepší na servisu, docela přihrávaly, nedostaly tolik es. To je jediný rozdíl mezi námi a jimi,“ hodnotil třetí porážku v sezoně, první bez zisku bodu, ústecký kapitán Jiří Kořínek.