Liberecká pohárová mise končí před branami osmifinále. Víkend nabídne šlágry

Bojovný výkon nestačil, liberecká parta nevyzrála v evropském Poháru CEV na favorizovaný Belchatów a po porážkách 0:3 v Polsku a 1:3 na domácí palubovce se loučí před branami osmifinále. „Já jsem chtěl, aby se do toho kluci dostali svým snažením, svojí agresivitou a odvázaností. O toto jsem se zde ty dva až tři dny snažil, co tu nyní trénuji. Já si myslím, že se nám to i podařilo,“ řekl nový liberecký trenér Petr Brom.

Dukla Liberec v evropském poháru dohrála. | Foto: Deník/VLP Externista



Jeho svěřenci na palubovce jednomu z kandidátů na zisk trofeje druhé nejprestižnější pohárové soutěže vzdorovali, celku PGE SKRA Belchatów podlehli 1:3 (20:25, 17:25, 25:23, 23:25). „Belchatów byla samozřejmě favorit dnešního utkání a my jsme se hlavně bránili, takto to řeknu jednoduše,“ dodal Brom. „Po prvních dvou setech u nás nastal velký herní obrat. Jsem za to hrdý, že to kluci nevzdali a že takto bojovali. Musíme tento výkon přetavit i do extraligy, abychom zde takto hráli. Když v extralize navážeme na dnešní výkon, tak věřím, že se z devátého místa rychle zvedneme,“ uvedl pro volejbalový portál cvf.cz

Jakub Veselý, kapitán VK Dukla Liberec. Jeho tým čeká v následujících dnech náročný prosincový program, už v pondělí televizní duel v Českých Budějovicích (17.00). Dukla tedy míří do bývalého působiště kouče Petra Broma, do haly lídra tabulky. Podobně na tom budou už v sobotu liberecké ženy, které se od 17.00 představí na půdě vedoucí Ostravy. Utkají se tedy první s druhým celkem nejvyšší soutěže, fanoušky čeká víkendový hit. Kromě dohrávky 1. kola mezi Libercem a Českými Budějovicemi jsou už všechny zápasy první poloviny základní části odehrány.

Ústecký celek má za sebou sérii tří výher v řadě, nutno dodat, že proti soupeřům z konce tabulky. Jaká je jeho aktuální forma, se ukáže v sobotu na palubovce favorizovaného Kladna (18.00). Domácí Orli mají za sebou povedený pondělní zápas s Příbramí, ve kterém se konečně, podle slov trenéra Milana Fortuníka, odpustili dříve pravidelné výpadky ve hře a výsledek se dostavil.