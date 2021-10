Doma se v extralize mužů už od 17.00 v premiéřa představí ústecká parta, hostit bude Odolena Vodu. "Na odložený start soutěže se těšíme. Očekáváme zajímavou sezonu, kluby se posílily a boj o play off bude zajímavý. My chceme navázat i v pozměněné sestavě na skvělé páté místo z minulého ročníku, nebo se k tomuto úspěchu alespoň přiblížit," řekl manažer ústeckého celku Miroslav Přikryl.

„Vyhráli jsme docela s těžkým soupeřem, protože Prostějov bude letos patřit k týmům v horní části extraligové tabulky. Jsem naprosto spokojen s naším servisem, ale samozřejmě máme ve hře spoustu nedostatků a musíme tu naši mezihru zlepšit, protože tam je to hlavně o volejbale a nemůžeme se spoléhat jenom na servis,“ řekl Libor Gálík, trenér bodově stprocentní Dukly Liberecjehož svěřenkyně v sobotu hrají s Frýdkem-Místkem (19.00).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.