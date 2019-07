V Litoměřicích mají lidé možnost jít se zchladit na zimní stadion, kde probíhá bruslení veřejnosti.

Kalich Arena Litoměřice. | Foto: Deník/Radim Tuček

Ve všedních dnech od 22. do 26. července mají lidé v Litoměřicích hodně netradiční možnost sportovat. Neobvykle, v letních měsících, je v Kalich Aréně veřejné bruslení. Od pondělí 22. července do pátku 26. července probíhá bruslení. V pondělí, úterý a čtvrtek od 17:30 do 19:30, ve středu a pátek od 15:00 do 17:00.