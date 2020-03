Ligové stolní tenistky SKP Sever klopýtly s posledním

Soutěže stolního tenisu se blíží do závěru, v lize žen a krajském přeboru I. třídy to byly předposlední dvojice utkání. Divize se tento víkend nehrála, stejně jako regionální přebory se natáhne do konce března.

Stolní tenis 1. liga - hráčky SKP Sever Ústí n/L v utkání proti Hrádku zvítězily 9:1. Martina Smíšková | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann