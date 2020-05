Nakonec jste skončil čtvrtý, jaké převažují pocity?

Pro mě je to spíš zklamání, v semifinále jsem měl postup na dosah, ale nedařilo se mi proměnit trojky.

V základním kole jste nasázel 71 bodů, ale pak už se to ani jednou nepodařilo zopakovat. Čím to?

Jak už jsem řekl, problém u mě nebyl v trestných hodech, měl jsem vždy okolo dvanácti. Z půlky jsem dal pokaždé jednu, i když dvě by byly ideální. Problém byl v trojkách, kde jsem se nedokázal chytit.

Ve finálovém kole jste celou střeleckou proceduru absolvoval třikrát, bylo to, i přes přestávky, v nichž stříleli jiní střelci, náročné?

Ty pauzy nebyly moc dlouhé, ale nějak se to dalo zvládnout, ačkoliv v boji o 3. místo jsem už moc sil neměl. Tato soutěž byla možná více psychicky, než fyzicky náročná.

Ze Slunety jste se nakonec do osmičky dostal jako jediný, na úkor třeba Pavla Houšky, Michala Šotnara nebo Ládi Pecky…

Nebylo to o tom, kdo je jaký střelec a jaké má jméno, spíš to bylo o tom, kdo má v ten den lepší formu a víc štěstí.

Díky vašemu výkonu šla do play-off i Sluneta jako tým. Byl v týmové a individální soutěži pro tebe osobně nějaký rozdíl?

Moc rozdílů jsem necítil, možná jen že v individuální soutěži to bylo jen na mně.

Nešlo si nevšimnout, že ze všech aktérů patřily vaše long shoty (střely z půlky) k nejlepším, téměř každý zaváněl košem. Trénujete je nějak speciálně?

Nijak to netrénuju, jen si na ně víc věřím. Když střílíme z půlky po tréninku, tak většinou dám a neplatím.

Některým hráčům psali kamarádi, že na ně vsázejí, měl jste podobnou zkušenost?

Pár lidí mi psalo a ptali se, jestli na mě vsadit. Dokonce i jeden z hráčů USK Praha.

Vy osobně jste nějak sledoval kurzy, nebo jste si šel prostě "jen" zastřílet?

Koukal jsem na kurzy, co dávala KNBL na Facebook, takže nějaký přehled jsem měl.

Do soutěže jste se přihlásil dobrovolně nebo vás nominoval trenér?

Do soutěže jsem se dostal docela náhodou. Byl jsem jako náhradník a trenér mě nominoval místo Martina Davida, aby nemusel dojíždět, to jsme ještě nevěděli jak se bude moct trénovat.

Kdyby byla příležitost jít do toho někdy znovu, šel byste, nebo jednou a stačilo?

Já si to nesmírně užil a bavilo mě to, takže jestli se někdy zase naskytne šance, tak bych si to klidně zkusil znovu.