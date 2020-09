"Myslím, že jsme se snažili hrát rychleji, než Ostrava. Ačkoliv jsme udělali několik hloupých chyb v obraně, řekl bych, že i defenziva byla o dost lepší a byla jedním z klíčů k úspěchu," zhodnotil Fait poslední výhru doma proti Ostravě. K ní přispěl 21 body, díky nimž se stal nejlepším střelcem zápasu, ale také čtyřmi zisky a dvěma bloky.

"Snažím se," uculí se, když se zmíní fakt, že letos už by měl naplno ukázat svůj potenciál. "Měl bych už něco ukázat, i trenér to říkal, vzal jsem si to k srdci a podřídil tomu i letní přípravu. Snažím se nad tím víc a lépe přemýšlet. Nedám střelu? Nevadí, dám další," popsal změnu svého myšlení, které ho dřív často brzdilo. Trenér Pištěcký s ním ale neztratil trpělivost, což nyní nese své ovoce.

Přitom v loňské sezóně byl jediným hráčem z kabiny Slunety, který musel do klubové pokladny zaplatit 50 korun za tzv. double shit. "To znamená, že v zápase nedáte ani bod a ještě se vyfaulujete," prozradil v jednom z rozhovorů. "A byl jsem loni asi jediný, komu se to povedlo," přiznal nedávno.

Teď jsou však matné výkony fuč. Trojnásobný mládežnický mistr republiky, jenž získal i stříbro v mládežnické Eurolize, má zatím průměr 16 bodů na zápas, což je oproti 4,5 v loňské a předloňském ročníku diametrální rozdíl. "Jsem uvolněnější, víc si věřím. Ačkoliv jsem třeba ve druhém zápase nedal asi čtyři nebo pět střel v řadě, tak jsem neztrácel sebevědomí a pak jsem v koncovce trefil trojku," uzavírá Fait.

Nejen trenér Pištěcký jistě více než doufá, že forma mu vydrží co nejdéle a Sluneta konečně zúročí investovanou trpělivost.