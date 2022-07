V něm dostala Modrá šanci utéct hrobníkovi z lopaty poté, co Lovosice v souběžně hraném duelu padly s Kadaní 1:4, jenže i ona prohrála v Litoměřicích 2:5 a vinou horšího vzájemného zápasu tak zůstala poslední. „Šli jsme do zápasu s tím, že chceme vítěznou rozlučku. Na to, zda pošleme dolů Modrou nebo Lovosice jsme nekoukali,“ řekl trenér Litoměřicka Štefan Knapík.

„Moje pocity jsou rozporuplné. Pochopitelně jsem rád, že jsme se nakonec dokázali zachránit, ale vypadalo by to lépe, kdybychom si to dokázali uhrát sami, a nemuseli se spoléhat na pomoc ostatních celků,“ řekl trenér Lovosic Roman Podrazil. Toho výrazně zklamaly poslední dva duely, které mohly jeho výběru zlomit vaz. „Přístup některých hráčů byl opravdu špatný. I přesto, že zůstáváme v krajském přeboru, nejde dělat, že se nic neděje. Byla to pro nás výstraha, v létě musí přijít změny,“ dodal

Lídr krajského přeboru z Domoušic měl už postup v kapse a tak do zápasu s Perštejnem šel uvolněně. Byly z toho tři body za těsnou výhru 3:2. „Nebyla to dnes žádná sláva, ale výhra se počítá. Třetí branku jsme měli dát mnohem dříve. Klukům to teď končí, ale nám to právě teď začíná. Času je málo a čekají nás nelehká jednání. Navíc pomalu končí trh s volnými hráči. Stále jednáme. Do dvou týdnů musí být jasno. Musíme vědět, co případným posilám nabídnout, připravit rozpočet. Nebude to snadné,“ uzavřel s radostí z konce náročné sezóny, ale i z obavami z nejasné situace trenér Domoušic Pavel Schettl.

Střekov se prvního bodu nedočkal. První místo uhájily Černovice

Třetí skončily i přes porážku v závěrečném kole 1:2 na hřišti Oldřichova Srbice. „Jsme rádi, že jsme skončily v top trojce, protože vzhledem k okolnostem, různým absencím a objektivním důvodům, to můžeme považovat za solidní výsledek,“ řekl srbický trenér Martin Luger,

Zajímavý souboj nabídlo už v pátek před 150 diváky předehrávané derby Modlany Krupka. O výhře 3:2 pro domácí celek rozhodl v 68. minutě z penalty Pavel Verbíř. V poslední minutě byl vyloučen hostující Josef Kotrba, který po půl hodině hry vyrovnával na průběžných 1:1. „Předchozí zápasy jsme podle plánu odehrály s šestnáctiletými dorostenci, kteří to měli za odměnu. Tentokrát jsme se sešli v plné síle a jsme rádi, že se nám poslední zápas sezony, po kterém jsme měli i rozlučku s dětmi, po nějakých porážkách podařilo vyhrát. Navíc to bylo derby, dost diváků, přes velké vedro se nám to povedlo a já myslím, že můžeme být spokojení,“ řekl trenér vítězného celku Michal Doležal.

„Jsme rádi, že jsme poslední zápas zvládli a v tabulce se udrželi před soupeřem. Ve druhé půli jsme byli lepším týmem, v té první tam bylo hodně nepřesností. Pak jsme to zpřesnili a byli efektivní. Mohli jsme ale dát daleko více branek. Celkově to ale byla sezona, který byla hluboko pod naše očekávání a schopnosti. V létě bude potřeba mít kvalitní přípravu, abychom podobný výsledek už nezopakovali,“ má jasno Pavel Hassman, útočník žateckého Slavoje.

Fotbalisté Horního Jiřetí se z Brné vraceli s výhrou 4:3. Pak se oblékli do historických turistických dresů a šli slavit. „Sezonou jsme prošli jako český turista stezkou v Tatrách. Nikdo by neřekl, že to takhle zvládneme, ale defenziva byla spolehlivá jako ponožky v sandálech a ofenziva přesná jako tílko do vedra,“ napsali hornojiřetínští fotbalisté Deníku, když slavili konečné šesté místo. Jaký oddych pro ně po sezonách, kdy se klepali o záchranu.