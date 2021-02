Drama vrcholí, základní část extraligy volejbalistů má náboj už od začátku a až poslední její kolo rozhodne, podle jakého scénáře se bude nejvyšší soutěž odehrávat dál. "Týmy od prvního do desátého místa mají o motivaci postaráno, je o co hrát, karty pro vyřazovací boje nejsou rozdány," uvedl před víkendovou derniérou Miroslav Přikryl, manažer momentálně v tabulce pátého SKV Ústí nad Labem.

Volejbalisté Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Karel Dvořáček/Sporty Ústí

Základní část ukončíte sobotním domácím zápasem proti Beskydsku vašeho extrenéra Jakuba Salona. Těšíte se?

Oba týmy mají o co hrát. Nás ještě může na pátém místě přeskočit Ostrava, my k udržení pozic potřebujeme jakékoliv vítězství. Pokud se nám to nepovede, budeme muset čekat. Jakub se vrací na domácí palubovku, ale my to máme ve svých rukou a pořadí můžeme ovlivnit. Také soupeři ale půjde o pozice do předkola play off a případnou výhodu domácího prostředí v něm.