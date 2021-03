Jediný bod dělil po základní části extraligy pražské Lvy a Ústí. Čtvrtfinále může rozhodnout řada proměnných… Výhoda více domácích zápasů je na straně Pražanů, stejně tak dosavadní vzájemná bilance. Nemocemi i zraněními rozložený kádr Lvů, hovoří pro Ústí. Nebo bude klíčový „faktor Bartůněk“? Nahrávač ze severu Čech má jistě velikou motivaci dokázat, že měl nyní pinkat na druhé straně sítě.

Lvi Praha – SVK Ústí 3:1 (21, -21, 27, 22)

Lvi: Paták, Špulák, Janouch, Smith, Charvát, Mihajlovič, libero Ježek. Střídali: Toman, Pliasetskyi, Vodička. Trenér: Pomr.

Ústí: Beer, Bartůněk, Bornemann, Tibitanzl, Kramar, Parraguirre, libero Kořínek. Střídali: Kasan, Šmídl, Kobolka, Vodvárka, Lank. Trenér: Vašina. Stav série 1:0.

Úvodní zápas série přinesl především boj. „Nebyl to hezký volejbal,“ mínil trenér Ústí Luboš Vašina. „Domácí hráli úsporně přes kůlaře, kteří je táhli. My jsme špatně bránili. Nic nám nevycházelo,“ posteskl si.

Kouč Lvů Tomáš Pomr měl jiný názor. „Rozhodla naše obrana a blok. Byli jsme slabí na servisu, tím pádem se Ústí dobře útočilo,“ řekl. „Musíme být důraznější a sebevědomější,“ zdůraznil.

Rozhodně nechtěl své hráče hanět, zisku prvního bodu si vážil. Vždyť měli za sebou dlouhou cestu z Turecka, kde ve středu absolvovali (navíc neúspěšně) semifinále Vyzývacího poháru. „Letěli jsme dvěma letadly do Istanbulu. Základní sestava se vyspala v hotelu, zbytek musel jet dřívějším spojem a nocoval na terminálu,“ líčil Pomr.

To Ústí zatím v klidu trénovalo. S únavou soupeře však Luboš Vašina nekalkuloval. „Soustředíme se sami na sebe. Chceme hrát dobrý volejbal, což se nám bohužel vůbec nepodařilo,“ mávl rukou. Ptát se ho na absence na straně Lvů, bylo zbytečné. Pro nezasvěcené: Tomáši Pomrovi scházeli tři členové základní rotace – blokaři Jiří Král a Aleksandar Nedeljkovič, smečař Stefan Skakič.

„Už je mi hloupé o tom mluvit, aby to nevypadalo, že brečíme,“ uvedl Pomr. „Jejich kvalita nám chyběla hlavně na servisu. Musíme hledět dopředu a nahradit je. Naštěstí máme nějaké možnosti. Náhradníci se s tím jistě poperou.“

Abychom byli objektivní, Vašinův kádr se sice jeví kompletní, hlavní posila pro play-off, Matěj Šmídl, se však stále zotavuje ze zranění. Borec se zkušenostmi z italské nejvyšší soutěže odehrál v Praze jen několik balonů. Ústecký stratég na „jeho“ postu univerzála protočil tři hráče, což jistě neplánoval.

Udeří Bartůněk?

Nejpikantnější je série pro Luboše Bartůňka. Odchovanec Lvů byl v létě „poslán“ do Ústí. Jeho místo na nahrávce Pražanů zaujal reprezentační kolega Jakub Janouch. V základní části extraligy Bartůněk zářil, v sobotu zapadl do průměru. Schopnosti na to „zatopit“ svému bývalému klubu ovšem rozhodně má.

Následující program série

8. 3. 15.00 Ústí – Lvi Praha

10. 3. 18.00 Lvi Praha – Ústí

-----------------------------------

13. 3. 17.00 Ústí – Lvi Praha

16. 3. 17.00 Lvi Praha – Ústí

Poznámka: Čtvrtfinále play-off volejbalové extraligy mužů se hraje na tři vítězství.

„Luboš je profík. Nepochybuji o tom, že se on i ostatní snaží odevzdat maximum. Někdy to vyjde lépe, jindy hůře. Víc v tom nehledejte,“ sdělil Vašina, jehož tým letos podlehl Lvům ve všech zápasech (2:3, 0:3, 1:3). To už zavání komplexem. „První utkání bylo vyrovnané, druhé rozhodly sporné míče. Styl Lvů nám sedí stejně, jako kohokoli jiného.“ Recept je prý jednoduchý. „Musíme méně kazit a vyprodukovat sérii účinných podání,“ dodal trenér Ústí.

Přes servis by měla vést cesta i za druhým bodem Lvů. „Podání bude alfou a omegou střetnutí,“ souhlasil Pomr. „Kluci je umí, jen do nich potřebují přidat větší lehkost. Tentokrát tlačil jen Matej (Mihajlovič). Musí se k němu někdo přidat,“ ocenil výkon svého univerzála. Právem – vždyť se na vítězství podílel 18 body.