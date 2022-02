Hodně zajímavé derby bylo na programu v sobotu večer, na palubovce se totiž potkala řada hráčů, kteří se velice dobře znají. Jak za USK tak za rezervu Litoměřic totiž nastoupilo, díky střídavým startům juniorů do nižších soutěží, mimo jiné i několik mladíků, kteří patří do A týmu ústecké Slunety. Na straně Litoměřic to byl například Matěj Wiesner, ústecký celek pro změnu koučuje aktuálně zraněný hráč Slunety Jan Maděra, na hřišti pak nechyběl současný asistent trenéra áčka a bývalý hráč Litoměřic Alexandr Novák.