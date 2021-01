Po porážkách s USK Praha a v Hradci Králové si chtějí hráči Slunety zlepšit náladu v dnešní dohrávce 17. kola Národní basketbalové ligy ve Svitavách. Aktuálně mají Tuři bilanci šest výher a deset porážek, což je řadí na 8. příčku. Svitavy měly hodně špatný start do sezóny, „Jedeme tam podat co nejlepší výkon,“ uvedl ústecký trenér Antonín Pištěcký.

Basketbal ilustrační. | Foto: Karel Dvořáček/Sporty Ústí

„Po nepovedeném zápase v Hradci máme co napravovat, Svitavské jsme doma dokázali v závěru přetlačit, ale na jejich hřišti to bude zcela jiné, oni si z minulých zápasů přenesou výbornou formu, zatímco my herně tápeme, ale přes svátky jsme hodně trénovali a věřím, že podáme zodpovědný výkon,“ uvedl ústecký Spencer Svejcar. V minulých dnech měl potíže s kotníkem. Nejistý je rovněž start rozehrávače Michala Šotnara, má zraněnou patu.