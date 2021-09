Jaký ročník očekává trenér Ústí nad Labem Jan Šotnar? „Myslím, že jsme silnější, než loni a tento tým má na to, aby vyrovnal umístění v elitní šestce,“ věří po povedené přípravě nástupce Antonína Pištěckého.

Generálkou na Kooperativa Národní basketbalovou ligu byl zápas s Jindřichovým Hradcem, poté jste měli odehrát ještě duel s Nymburkem, který se ale zrušil…

V Nymburce jsme chtěli dát prostor hráčům, kteří toho s Jindřichovým Hradcem příliš neodehráli, ale nebyli jsme úplně fit, tak jsme se nakonec rozhodli neriskovat. Duel s GBA byl generálkou, snažili jsme se ho odehrát v rotaci, v níž budeme hrát ostré zápasy. Výsledkově byla generálka úspěšná.

A co hodnocení celé přípravy, v níž jste pětkrát vyhráli, jednou remizovali a jen jednou prohráli?

Bylo to dané i tím, že jsme nehráli s úplně nejsilnějšími soupeři. Odpadly nám duely s německými protivníky, kteří nás měli trochu víc prověřit, ale věřím tomu, že nám to může pomoci na startu soutěže. Začínáme totiž s Hradcem a Ostravou, což jsou typově podobné celky, se kterými jsme hráli.

A vítězný vstup do sezóny by určitě hodně pomohl…

Samozřejmě, pro nás je to hrozně zavazující, jelikož to jsou soupeři, se kterými doma rozhodně chceme vyhrát.

S Hradcem Králové jste poměřili dvakrát síly už v přípravě…

Je to tak a v obou případech se ukázalo, že to bude hodně nepříjemný sok, letos jsou podle mého ještě kvalitnější, než loni, ale myslím, že to samé se dá říct i o nás.

Povedlo se vám prodloužit smlouvy s Lambem Autreym a Spencerem Svejcarem, o něž jste hodně stál. Naopak Tucker Haymond už v Ústí není, jak jste spokojený s kádrem?

Velice! Myslím, že na možnosti, které máme, jsme sestavili hodně dobrý tým. Samozřejmě vždycky můžete chtít ještě víc, ale já jsem se všemi čtyřmi cizinci, které letos máme, spokojený. Charakterově i na hřišti zapadli skvěle. Jahmal dohrával ještě sezónu v Kanadě, u Spencera jsme chtěli opravdu důkladně doléčit zranění kotníku z minulé sezóny, takže oba přiletěli až na začátku září. I z toho důvodu věřím, že ještě máme prostor pro zlepšení.

Spoléhat chcete i na české hráče Ladislava Pecku a Dalibora Faita. Jak se vám líbili v přípravě?

Oba jsou to tahouni českého jádra. Láďa Pecka to ukazoval prakticky ve všech přátelských zápasech, kde byl skoro pokaždé naším nejlepším střelcem, to samé Dalibor. Určitě patří spolu se čtveřicí cizinců mezi naše opory.

Ambice tedy máte opět skončit v první šestce?

Určitě je to naším cílem. Pokud se nepletu, tak se to naposledy povedlo někdy před pěti nebo šesti lety. Myslím, že tento tým má na to, aby tuto metu vyrovnal.