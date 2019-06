Ústí n. L. – Jak Deník avizoval v pondělním vydání, dlouholetá ikona Florbal Ústí, která v posledních letech vedla místní A tým, ukončila spolupráci v ústeckém klubu. Novým působištěm Marka Vojty je pražská Sparta, což pražský klub oficiálně potvrdil včera večer.

Florbal Ústí nad Labem (černé dresy)zdolal na domácí palubovce Havířov 8:2, trenér Marek Vojta | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

„Rád bych, aby se jméno mého nového klubu zveřejnilo až poté, co tak jako první učiní sám nový zaměstnavatel. To by mělo být v úterý večer,“ řekl o víkendu Deníku Vojta.