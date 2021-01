Druhá bolestná prohra s Děčínem. Po ztrátě 87:88 na palubovce válečníků padla Sluneta i doma, tentokrát 87:89. Tým kosí marodka, nevychází ani koncovky, které loni Pištěckého družina zvládala. 94:96 s Opavou, 81:83 s USK, dvě zmíněná derby… "Je to o tom, kdo na konci trefí tu těžkou střelu, bohužel letos nemáme Houšiho, který to na konci docela sázel," myslí si David.

Vám osobně se derby celkem podařilo. Trefil jste pět trojek, váš nejlepší výkon po loňském zranění…

Jednou už to přijít muselo. Poslední dobou hraji docela dost minut, teď je to ještě umocněné tím, že domů odcestoval Spencer Svejcar-. Akorát mě štve, že to nevedlo k výhře.

Koncovka s Děčínem byla znovu napínavá, čím to?

Na to se dá vsadit, s Děčínem je to vždycky vyrovnané. Nehledě na to, jaké je postavení obou celků v tabulce, tak na derby se oba týmy vždycky hecnou a je to drama až do konce. Kolikrát vyhraje ten šťastnější.

Poslední zápasy to asi bývalo i o štěstí, jelikož to vždy končilo o bod nebo o dva…

Je to o tom, kdo na konci trefí tu těžkou střelu, bohužel letos nemáme Houšiho (Pavla Houšku, pozn. autora), který to na konci docela sázel, to je asi ten rozdíl.

Chtěli jste Děčínu vrátit porážku z prvního vzájemného duelu, kdy jste byli okradeni o regulérní bod, a nakonec jste právě o jediný bodík prohráli?

Říkali jsme si, že jim to vrátíme, a nevyšlo to o dva body. Chtělo to dát o trojku víc…

Porážka vás prakticky odsoudila do horší nadstavbové skupiny A2. Skončit do šestého místa, což byl cíl, je tak passé, jaké tedy budou další ambice?

Musíme si vypracovat co nejlepší pozici, abychom se v play-off vyhnuli Nymburku. Věřím, že kromě něj se dá hrát úplně s každým.

Tým navíc letos kosí výrazná marodka, jak jste na tom?

Už je to trochu lepší, ale úplně růžové to rozhodně není. Bojíme se každý den přijít na trénink, aby neodpadl někdo další. Musíme se dát do pořádku.

Těch zranění je v této sezóně ale nebývale hodně…

Tuhle sezónu je to asi zkrátka pech. Začalo to už Spencerem Svejcarem, teď se k tomu přidal Dalibor Fait… Pivot Rakočevič měl v letošním ročníku už čtyři zranění. Asi máme letos zkrátka smůlu. Limituje nás to i při tréninku, kdy je kolikrát problém trénovat pět na pět.