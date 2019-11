Kde mají maskota, tam na fanoušky myslí. A Sluneta není výjimkou! Právě na zápasech basketbalistů Ústí se o atmosféru na tribunách stará maskot Sunny. Co se skrývá pod kostýmem mladé pandy červené, která má za vzor legendárního maskota Bennyho z Chicaga Bulls? „Rozhodoval jsem se mezi pandou červenou a drakem. Od té doby už mám jen pandí srdíčko,“ říká Sunny v rozhovoru pro Týdeník Ústecko.

Téměř nikdo z fanoušků basketbalu v Ústí neví, kdo se pod maskou pandy skrývá. Co všechno na sebe můžete prozradit?

Pod maskou se skrývá moje duše (smích). Ale teď vážně. Není toho moc, co bych o sobě mohl říct. Popravdě se to snažím utajit. Z nás dvou je nejdůležitější „panďák“ a já mu to nechci moc kazit.

Tak jinak. Existuje video z letního tréninku, kde velmi solidně střílíte na koš. Hrajete tedy také závodně?

Závodně jsem nehrál nikdy, i když mě basketbal hodně baví. Aktivně jsem se mu věnoval pouze na střední škole a to jen necelé dva roky. Nejvíc mi to šlo na křídle, protože s mojí výškou, respektive nevýškou, jsem toho pod košem nikdy moc nezmohl. Teď už si zahraji jen rekreačně a jsem spíš nadšený fanda. Střelbu na koš trénuji kvůli připravovanému vystoupení o poločasové přestávce na Slunetě.

Jak se zrodil nápad, že právě vy budete maskotem Slunety?

Byl jsem se podívat na domácí zápas Slunety a došlo mi, že jsem už dlouho neviděl na palubovce maskota. Tehdy mě napadlo, že by se maskoting mohl bez problému dělat i fursuitovým kostýmem a že by to naopak byla i velká výhoda. Furries komunita je rozšířená po celém světě. Pak už jen stačilo nakreslit návrh kostýmu a spojit se s vedením BK Sluneta, jestli by mělo o takovou věc vůbec zájem.

Maskot se jmenuje Sunny a jméno vymysleli fanoušci. Jak celý proces probíhal?

Byl jsem už spíš jen takový pozorovatel. Musím říct, že mě zájem fanoušků překvapil. Nečekal jsem, že hlasování se jich zúčastní tolik. Návrhy jmen se nám až na pár výjimek velmi líbily. Mé tehdy budoucí jméno se tam objevilo hned v několika verzích.

Nechtěl jste si jméno vymyslet sám?

Můj první návrh jména Rocky u vedení Slunety neprošel. Jednoduše proto, že u maskotů je toto jméno celkem hodně používané. Moje další návrhy, RayKerr nebo Ryp, už byly dost velká divočina a s odstupem času vidím, že by se jako jméno pro maskota Slunety příliš nehodily. A tehdy přišlo vedení ústeckého basketbalu s nápadem nechat o tom rozhodnout v anketě fanoušky. Myslím, že to bylo to nejlepší, co jsme mohli udělat.

Zmínil jste furries komunitu a zúčastnil jste se i Fursuit outingu. O co přesně jde?

Říkám tomu venčení chlupáčů. Je to sraz lidí, takzvaných Fursuiterů, kteří se navléknou do zvířecích kostýmů a vyrazí ven mezi nic netušící spoluobčany. Většinou je to průvod po městě, nebo návštěva nějakého zajímavého místa. Outing, kterého jsem se zúčastnil, byl v ZOO Liberec. Bylo to moje první venčení a první sraz s Furries. Tenkrát jsem tam trochu spamoval v dresu Slunety. Další outing, na který jsem se chystal, byl 2. listopadu v Praze pod názvem Fursuit Halloween Prague. Bylo nás tam hodně moc! Většina lidí na Fursuiting narazí buď náhodou, nebo jim o tom někdo řekne. Na internetu je nepřeberné množství informací, které se tímto tématem dopodrobna zabývají. To je téma na opravdu velmi dlouhé vyprávění.

Zpátky k Sunnymu. Pandu jste si vybral již dřív, nebo až v návaznosti na maskota Slunety?

Rozhodoval jsem se mezi pandou červenou a drakem. S tím to bylo trochu složitější. Ale to bylo v době před tím zápasem, kde jsem postrádal maskota. Od té doby už mám jen pandí srdíčko.

Na kolik peněz kostým Sunnyho přišel?

Sunny vyšel na třicet tisíc plus nějaké drobné. Některé kostýmy mohou být i mnohem dražší. Vše se odvíjí od toho, jak moc nároční jste na vzhled, provedení a kvalitu.

V roli maskota asi člověka nemůže moc svazovat tréma. Jak je tomu u vás?

Pro mě je to neskutečná zábava. Když jsem ve své kůži, na trému si ani nevzpomenu a neskutečně si to užívám. Anonymita do určité míry také pomáhá, ale rozhodně se o ni nejde zcela opřít. Nejlepší pro mě je se uvolnit a vypustit medvěda ven. Když pak máte od lidí pozitivní reakce, jde to samo.

Na hokeji třeba kdysi lvíček Viktor ležel při nástupu soupeře na ledě a hokejkou „sestřeloval“ hráče hostů. Kde čerpáte inspiraci pro kousky Sunnyho?

Nejlepší, nejrychlejší a nejsnadnější přístup k inspiraci poskytuje internet. Koukám na vystoupení většiny maskotů, na které tam narazím. Mám vybraných pár kousků, které se teď snažím nacvičit. Některé budu moct brzy vypustit ven a věřím, že si je fanoušci užijí.

Ikonou maskotů je Benny the Bull z Chicaga. Lákalo by vás dostat se třeba až na takovou úroveň?

Benny je můj největší idol! Jeho videa jsem viděl všechny několikrát a je to můj největší zdroj inspirace. Je to absolutní špička v oboru a dosáhnout jeho úrovně bude hodně moc těžké. Snažím se pro fanoušky Slunety nacvičit dvě jeho nejlepší čísla. Mým snem je dát s Bennym vystoupení na palubovce Chicaga Bulls. Když do toho dá maskot své plyšové srdíčko, tak hranice neexistují.

Kdyby vás náhodou oslovily jiné sportovní kluby, šel byste do toho?

Jsem Sluneťák a jsem na to hrdý. Takže ne, jinam bych nešel! Na Slunetě mám díky vedení klubu, hráčům a hlavně fanouškům super zázemí, kde se můžu posouvat pořád dál. Do budoucna bych chtěl zrealizovat hned několik pánů, mezi ty hlavní patří založení youtubového kanálu a rozšíření základny maskotů na Slunetě.

Na maskotech mě vždy zajímalo to, jak dobře přes kostým vidí. Jak je tomu u vás?

Já mám celkem dobrý výhled, i když trochu zkreslený. Ale je pravda, občas se mě někdo zeptá, kudy koukám ven. Pro mnohé to bude asi šok, ale používám oči (smích). Dá se koukat i přes tlamu, je to ovšem dost úzký prostor a používám ho jen při chůzi po schodech. Jediné místo, kam vlastně nevidím, je přímo pode mnou, nevidím si pod čumák. Když mám okolo sebe malé děti, mám strach udělat krok, abych je neporazil. Možná jste si všimli, že pořád otáčím hlavou ze strany na stranu. Udržuji si tak přehled o tom, co se děje okolo mě.

Není vám v tom kostýmu horko?

Co se týče celého kostýmu, horko je mi tak prvních deset minut. Pak už jsem spíš taková malá mobilní sauna, peklíčko na nožičkách (smích).