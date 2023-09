Parta nadšenců, kteří mají rádi stolní tenis. Hlavní poslání je radost ze hry, z pohybu a potkávání lidí, ze kterých se časem stávají kamarádi. Tohle všechno v sobě skrývá zbrusu nová amatérská soutěž Ústecko ping-pongová liga.

„Všichni jsme začínali s naším pinkáním tak nějak podobně, na táborech nebo chalupě u dědy, v garáži nebo u skládacího stolu ve sklepě, venku mezi paneláky nebo ve školní tělocvičně. Postupně nás v životě zelené stoly provázeli, opouštěli a znovu se objevovali na místech, kde by je člověk nečekal, třeba jako součást restauračních zařízení nebo dovolenkových aktivit. Měli jsme nutkání dát našemu pinkání nějaký tvar a řád, který by přinesl soutěžního ducha do našich příležitostných ping-pongových aktivit. Začalo to tím, že zhruba před pěti roky se v Ústí začala rodit mini ping-pongová komunita, která se potkala u projektu Hurá Liga,“ poznamenal Zbyněk Karásek, jeden z hlavních zakladatelů nové sportovní ligy na Ústecku.

Jenže postupem času už hráčům byla Hurá Liga prostě málo. „Je to celorepublikový projekt, který není schopen reagovat na potřeby lokálních komunit, a proto jsme se rozhodli založit vlastní Ústeckou ping-pongovou ligu,“ zdůraznil.

Logo Ústecko ping-pongové ligy.Zdroj: archivJe to soutěž, která je otevřená pro všechny, bez výjimek a má sloužit k tomu, aby zakladatelé ligy tento sport v Ústí nad Labem podpořili a zapojili do něj širokou veřejnost. „Chceme založit tradiční soutěž určenou pro všechny ty duše, které doma, při čtení tohoto článku, vzpomínají na to, jaké to bylo fajn, když odehráli první míček správně. Věříme, že nás bude dost na to, abychom nějaký ten další rok naši ligu udrželi při životě. Přivítáme ženy i děti, mladé i staré, svobodné i zadané. Nebojte se přidat k nám a podpořit nás,“ zve Karásek všechny milovníky stolního tenisu.

Někdo si může říct, že pinčes je sranda sport někam do hospody nebo na pláž k rybníku, ale málokdo si uvědomuje, že stolní tenis jakožto pohybová aktivita, je naprosto geniální prevence zdravotních potíží pro naši populaci. Je to sport při kterém, nehrozí téměř žádné vážné zranění, jako pohybová aktivita bezvadně podporuje kardiovaskulární systém, při rychlostí míčku trénujete postřeh a zlepšujete své kognitivní funkce a zároveň je to společenská hra, při které nejste sám.

„V naší komunitě se pohybuje řada sedmdesátníků a když je vidím, tak si říkám jediné, v jejich věku, bych na tom chtěl být stejně jako oni. Jedno je zajímavé, nikdo z nich není obézní, nikdo z nich netrpí srdečními problémy. Bylo by super, kdyby někdo napsal studii o prospěšnosti stolního tenisu a jeho vlivu na zdravotní stav populace, myslím, že by se pak třeba i vedení našeho města mohlo zamyslet a více tuto aktivitu rozšířit mezi své občany a snížit tak počet pacientů s různými zdravotními potížemi. Pravdou je, že herních prostor v našem městě příliš není, náš sport se tak chtě, nechtě dostává na okraj zájmu a celkem silná generace předchozích ročníků postupně stárne a stolních tenistů ubývá. I proto je tu náš projekt Ústecké ping-pongové ligy, který třeba dokáže tento stav zvrátit nebo alespoň zastavit. Děkujeme, když nám s tímto smělým cílem pomůžete. Děkujeme za přízeň a budeme rádi pokud se s vámi budeme potkávat za zelenými stoly,“ dodal Zbyněk Karásek.

