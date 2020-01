Za rok 2018 jste skončil v anketě Sportovec Ústecka pátý, stal jste se ale sportovní hvězdou Deníku. Věříte, že letos můžete dosáhnout ještě výš?

Letos tomu moc nevěřím, protože jsem byl v sezóně zraněný a ta výkonnost poté nebyla taková, jakou bych si představoval.

Přesto těch úspěchů v roce 2019 bylo opravdu spousta, dá se vůbec vybrat ten nejlepší?

Já jsem nejspokojenější se zimou, kdy se mi opravdu dařilo a kvalifikoval jsem se na ME dospělých, to mě těší asi nejvíc.

Tyto úspěchy přinesly také dvě vítězství v anketě Sportovec měsíce, potěšilo vás to?

Určitě, je to zadostiučinění za tu snahu a čas, kterou do toho investuji.

Přesto přišlo i pár kaněk. Jednou z nich bylo již zmíněné svalové zranění, které vás vyřadilo téměř na šest týdnů uprostřed rozběhlé sezóny, jak vám v tu chvíli bylo?

To se strašně těžko popisuje. Samozřejmě jsem z toho neměl radost, byl jsem naštvaný a zklamaný a chtěl se co nejdříve vrátit. Na druhou stranu jsem měl více času na školu a soustředil jsem se i na to, abych to pořádně doléčil.

Druhou pak je fakt, váš rodný klub, AC Ústí, zůstal opět v baráži těsně před branami extraligy, mrzí vás to?

To, že nám extraliga stále uniká, je určitě škoda, ale je fajn, že se v baráži objevujeme opakovaně a není to jen nějaký jednorázový výkřik. Jde vidět, že do toho investujeme opravdu hodně a je to pro nás motivace do další práce.

Stále je vám teprve 21 let a určitě jste neřekl poslední slovo, co jsou hlavní cíle pro rok 2020?

Chtěl bych se vrátit k výkonům z loňské zimy a ještě je vylepšit a zlepšit i své osobní rekordy. Hlavním cílem pak bude kvalifikovat se na ME v Paříži, které se uskuteční na konci srpna, a tam se předvést v dobrém světle.

Studujete a trénujete v Praze, uvidí vás i přesto v nadcházejícím roce fanoušci i v barvách ústeckého klubu?

Ano, pan Vachuta domluvil s pražským oddílem, kde trénuji, kompromis. Já jsem rád, že budu moct i nadále reprezentovat Ústí nad Labem a pomoci udělat vše proto, abychom se opět dostali do baráže a třeba konečně do Ústí přivedli i extraligu.