Karatisté za sebou mají mistrovství ČR v Praze. Veleúspěšný se z něj vrátil ústecký Sport Union, jenž nastřádal 25 medailí. Bodovala také konkurenční Kamura, která získala stříbro a dva bronzy.

Lenka Kovářová ze Sport Unionu (vpravo) zasazuje vítězný úder. | Foto: SportUnion Ústí

„Neskutečná euforie,“ popisoval dojmy po závodě trenér kumite ve Sport Unionu Petr Nechyba poté, co závodníci tohoto klubu vybojovali prakticky vše, co se dalo. Šest titulů mistrů republiky, pět druhých míst, to je výčet prvního dne, kdy soutěžily starší kategorie. O 24 hodin později přišli na řadu žáci a dorost. „Zde se nám dařilo i v kategorii kata,“ uvedl za Sport Union jejich trenér Josef Rajchert. I druhý den to v jeho táboře cinkalo, pět zlatých, čtyři stříbrné a pět bronzových medailí. „S pětadvaceti medailemi jsme dokázali konkurovat oběma českobudějovickým velkoklubům a obsadit celorepublikovou třetí příčku,“ pochvaloval si 11 titulů, devět stříber a pět bronzů Rajchert, jenž patřil i do nejlepší čtveřice oceněných rozhodčích.