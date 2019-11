„Bylo to šťastné vítězství soupeře,“ konstatoval trenér Kolína Pavel Beneš.

„Viděli jsme dva rozdílné poločasy. My jsme byli lepší prvních dvacet pět minut, Ústí zbylých patnáct. Za těch patnáct minut, kdy na nás Ústí tlačilo, jsme se dostali do problémů na útočné polovině a zejména jsme ale vypadli z obranného konceptu. Přestali jsme v podstatě bránit, přistoupili jsme na hru Ústí nahoru – dolu, což nám nevyhovuje, protože naše rotace je užší. A to byl základ toho, čím se utkání otočilo, to bylo těch posledních pět minut třetí čtvrtiny, které jsme prohráli 5:18. Koncovka byla víceméně o štěstí,“ podotkl Beneš.

Kolín si brousil zuby na třetí výhru v sezoně. Byl k ní velice blízko. Při vedení o devatenáct bodů porážce nic nenasvědčovalo. Pak však přišlo menší uspokojení, čehož Ústí dokonale využilo. Hrdiny posledních minut se stali hostující Šotnar a nestárnoucí kanonýr Houška.

„Kluci ukázali, že jako tým mají charakter a nevzdali to ani za stavu mínus devatenáct. Ve druhém poločase dokázal Šotnar svojí agresivitou strhnout nejenom ostatní čtyři hráče na palubovce, ale i ty střídající. Začali jsme tlačit na balón po celém hřišti, Kolín měl problém se dostat do setu, měl problém se dostat do nacvičených standardních situací, které má nacvičené, a to nám velmi pomohlo,“ uvedl trenér Ústí Antonín Pištěcký.

Body: Igrutinovic 31, Číž 25, Krefft 11, Vukosavljević 8, Machač 7, Richardson 5, Kolář 3 – Svejcar 30, Houška 19, Šotnar 15, Brown 8, David 7, Pecka 7, Čampara 3, Bažant 2, Fait 2. Střelba 2 body: 32/19:36/21. Trojky: 27/13:26/11. TH: 21/13:27/18. Doskoky: 38:27. Chyby: 22:21. Čtvrtiny: 21:22, 36:21, 18:27, 15:23. Hráč utkání: Svejcar Spencer (Ústí).