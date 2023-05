Mekkou boxu je Ústí. "Kvalifikace OH přilákala top kvalitu," říká šéf Velké ceny

Přípravy na populární ústeckou Velkou cenu gradují, 53. ročník jednoho z největších evropských boxerských turnajů začne už ve čtvrtek. Jako první dorazila do Ústí nad Labem do hotelu Clarion výprava Američanů, po nich ještě v pondělí přicestovali do Interhotelu Bohemia i Irové. "Už aby vše začalo, ta příprava nebyla jednoduchá, řešili jsme logistiku i spoustu legislativy," uvedl šéf organizačního štábu Svatopluk Žáček, jenž v úterý přivítá borce z Anglie a Koreji.

Velká cena Ústí nad Labem v boxu se uskuteční od čtvrtka do neděle v ústeckém kulturním domě. | Foto: Deník/Karel Pech