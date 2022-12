Memoriál Josefa Baťka trhal rekordy. Prvenství bral Hájek

Třetího ročníku memoriálu Josefa Baťka v soft šipkách 501 double out se zúčastnilo 70 hráčů. „Bylo to opravdu velké, alespoň na naše poměry. Přihlásili se i hráči, kteří hrají extraligu v šipkách, ale i ti, co mají zatím 'jen' velký potenciál do budoucna či sváteční hráči. Původní maximální kapacitu 64 hráčů jsme nakonec ještě o šest účastníků navýšili, hrálo se na osmi automatech,“ přiblížil podmínky hlavní organizátor Jan Batěk.

Šipkařský Memoriál Josefa Baťka v Ústí nad Labem. | Foto: Jan Batěk