Michaela Vavroušková pochází z malé vesnice Solany v okrese Litoměřice. O víkendu se stala dvojnásobnou mistryní České republiky ve střelbě ve věkové skupině dorostenky starší. Na šampionátu v Plzni vyhrála v kategorii vzduchová pistole 40 ran.

Střelkyně, která reprezentuje Louny, se věnovala karate, fotbalu či florbalu. Ke své současné disciplíně se dostala až ve třinácti letech a to velmi zajímavou cestou. „Mamka mě brala na poutě, kde jsem chodila na střelnice. Každá má rána byla přesná, trefovala jsem se do těch špejlí, byla jsem na to velmi hrdá,“ popsala své první seznámení se střelbou.

KAMARÁDI SE JÍ SMÁLI

Zjistila, že je talentovaná, trefování do terčů jí nedělá žádné problémy, a tak chtěla svůj potenciál rozvíjet dál. „Mamka pak obvolala kluby v okolí ale jediný, kdo měl zájem, byl trenér Pavel Šlechta,“ dodala. Ve třinácti letech tedy začala střílet závodně.

Její kamarádi se dozvěděli o tom, jakému sportu se věnuje, a někteří jí nepodpořili. „Vyprávěla jsem jim, co dělám a jak vypadají tréninky. Vyslechli si mě, ale pak se mi smáli a měli mě za blázna. Nebrali ohled na to, že mě to baví. Říkali, že je to nuda, jen zvedám ruku a střílím,“ doplnila.

Pro všechny střelce jsou třesoucí se ruce velkým problémem. S tímto neduhem se Vavroušková potýká také. „Ruce se mi klepou zejména při velkých závodech, například při mistrovství České republiky. Dost často chodím za trenérem, promluvíme si spolu. Díky tomu se hodím do pohody a ruce už jsou klidnější. Střelba je hodně o psychice, i když se to na první pohled nemusí zdát.“

Její tréninky rozhodně nejsou jen o střelbě. „Tréninky mám rozdělené na dvě části. Domácí trénink a trénink s trenérem. S trenérem přijdu do tělocvičny, postavíme terče a střílíme. V rámci domácího tréninku buď sušíme, tedy střílíme, ale nepoužíváme náboje, nebo posilujeme. Právě nabrání síly může pomoci k tomu, že se ruka méně klepe,“ dodala.

BOJUJE O ÚČAST NA OLYMPIÁDĚ MLÁDEŽE

Republikový šampionát vyhrála druhý rok po sobě. „Za ten rok se prakticky nic nezměnilo. Jen jsem upravila tréninky a poslouchám více trenéra. Letos jsem byla hodně nervózní. Vedle mě stála také dobrá střelkyně, viděla jsem na její terč. Věděla jsem, že jsme na tom přibližně stejně, snažila jsem se jí přestřílet, což se mi podařilo. Byla to bitva nervů a zvládla jsem ji,“ řekla s úsměvem ve tváři.

Střelkyně SSK Louny má před sebou další velký cíl. „Mám možnost bojovat o olympiádu mládeže, která se koná v červenci. Místo v reprezentaci je jen jedno, ale celá rodina mi fandí a je na mě hrdá. Mám z toho velkou radost.“

Její soupeřkou v boji o reprezentaci bude střelkyně z ústeckého oddílu. „Proti ní jsem o rok starší, takže asi i o něco zkušenější. Mám poslední možnost se na tuto akci dostat. Moc se jí nedaří, navíc jsem v reprezentačním žebříčku před ní, takže věřím, že se to povede,“ dodává optimisticky na závěr.

Michaela Vavroušková se stala mistryní republiky díky nástřelu 371 bodů.