Pendlujete mezi extraligovým Ústím a druholigovými Litoměřicemi. Můžete obě soutěže porovnat?

Největší rozdíl je v rychlosti a v kvalitě hráčů. Ale s řadou hráčů z Elby se potkávám na zápasech i v druhé lize.

V ní jste byl loni nejlepším střelcem. Předseda litoměřického klubu Jaroslav Ježek o vás dokonce řekl, že dáváte góly z neuvěřitelných pozic, souhlasíte s jeho tvrzením?

Tu korunu krále střelců mu kluci stále připomínají. Pořád si dělají srandu, že vždy když vystřelím, tak je to gól.

O vašich kvalitách nepochyboval ani bývalý litoměřický kouč Marek Tymeš, pod jehož vedením se Killers dařilo. Co jste říkal na jeho letní odchod?

Přiznám se, že mě to trochu překvapilo, ale jeho rozhodnutí respektuji.

Přitom Litoměřice mají skvělé podmínky, bývalý trenér Jiří Skřivánek zde dokonce poskládal halu…

Tahle hala jedna z nejlepších v druhé lize. Je fakt překrásná a hraje se mi v ní dobře.

I tak ale není hokejbal úplně prioritním sportem. Dalo by se podle vás pro jeho propagaci udělat víc?

Už se to trošku zlepšilo, pomohlo tomu i mistrovství světa v hokejbalu, které se hrálo v Lovosicích a Litoměřicích před dvěma lety. Ale určitě by to chtělo ještě přidat trošku té popularity.

Hrát dvě soutěže musí jistě zabírat i spoustu času. Zbývá vám vůbec ještě nějaký volný čas?

Bohužel se musím přiznat, že moc volného času pro sebe už nemám. Ale nedovedu si představit, že bych třeba někde ubral nebo s něčím skončil.

