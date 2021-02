Ačkoliv stále úřaduje pandemie koronaviru, pořadatelé věří, že za různých opatření se jim i letos podaří dodržet vládní nařízení a uspořádat všechny tři akce tohoto seriálu.

Jako první přijde na řadu čtvrtý ročník WINTER Milada Runu, který by se měl konat o prvním březnovém víkendu. Na druhý květnový svátek připadá už 14. ročník Cyklozávodu Milada, poslední je na řadě Milada Run, jenž letos oslaví pět let a měl by se běžet 5. června.

Akce sportovního seriálu Milada Tour 2021:

WINTER Milada Run (4. ročník) - 7. 3. 2021

Cyklozávod Milada (14. ročník) - 8. 5. 2021

Milada Run (5. ročník) - 5. 6. 2021