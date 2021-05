„Volejbal a nový výbor čeká podle stanov nová éra a přechod na nové řízení,“ uvedl v exkluzivním rozhovoru pro Deník jeden z delegátů sobotní top události Miroslav Přikryl.

Spolu s ním budou kandidovat a stávající post obhajovat předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta a třetím do party je místopředseda Jiří Popelka.

Cítíte nervozitu?

Ne, jsme tři kandidáti a 148 delegátů rozhodne o předsedovi, výboru a směřování a činnosti volejbalu na další čtyři roky. Pro mě osobně tahle volba není moje priorita, tou zůstává ústecký volejbal a dění tady v regionu, kterému jsem věrný 33 let. Nejsem nejžhavější kandidát a určitě nebude tragédie, když dají šanci někomu jinému.

Jaký jste tedy kandidát?

Určitě nejstarší. A nejdéle působící funkcionář, trenér a hráč. Začínal jsem ve 14 letech v Olomouci, slavím padesát let, pokud se to dá slavit, u volejbalu. A výročí je završené kandidaturou.

Žádné tlaky tedy necítíte?

Už jen, že mě skupina lidí oslovila, je nějaká poptávka po změnách.

Udělal byste jich hodně?

Volejbal není v tak katastrofálním stavu jako fotbal. Nedojde k přeskupení trendů, ale zaslouží si modernizaci a změny určitých věcí, které nejsou vnímány pozitivně. Je třeba věci upravit, komunikovat. Ve všech oblastech se najdou rezervy a výtky k minulosti, volejbal proto není výjimkou. Teď jde o to, do jaké míry revoluční změny budou preferovat delegáti. Po víkendu bude jasno, jakým směrem se bude volejbal ubírat.

Údajně je ve hře založení hráčské asociace?

To je dlouhodobější téma. Jde o to, aby trh s hráči byl regulován a řízen pravidly. Zatím to reguluje jen poptávka, nabídka. Žijeme v době, kdy jsou regulace všeho. Těch jednotlivých témat je ale víc a budou se muset řešit. Podobně jako licenční řád, který se schválil loni a už je v platnosti. Tam jsme se nechali trochu ovlivnit hokejem, aby podobně jako v něm byly garance – podmínky, zázemí, ekonomika – aby někdo nemohl bez předpokladů na rok zkusit.

Máte určitě čas i na klubový chod. Jak to vypadá s SKV Ústí nad Labem?

Samozřejmě chystáme kádr na novou sezonu, pokusíme se navázat na úspěchy, kterých jsme dosáhli v té minulé. Bude to náročný úkol. Se složením hráčského kádru bych počkal po volbách, právě během nich máme domluvené jednání se zástupci například Liberce a Karlových Varů. Na cestě je hotový nahrávač, blokař a jednáme o univerzálech a cizincích. Jsme v kontaktu i s legionáři, kteří se nám v minulosti už osvědčili.