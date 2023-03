Karty jsou rozdány, musíte se dostat nad nováčka z Benátek nad Jizerou, který má nyní dvoubodový náskok…

Ano, je to tak a počítá se to docela snadno. Musíme vyhrát za tři body, ale nemusí to stačit. Soupeři, kteří jsou kolem nás se shodou okolností utkají spolu, Benátky hostí Beskydsko. Jedinou alternativou, variantou, která nás posune do vyřazovacích bojů ve venkovní výhra Beskydska 3:0…

A to se, upřímně, vzhledem k formě předposledního Beskydska očekávat nedá. Celek z Frýdku-Místku není v pohodě, což se ukázalo i v nedělním semifinále Final Four v Kutné Hoře, kde prohrál s Duklou Liberec jednoznačně 0:3…Beskydsko ještě v přestupním termínu přepustilo nějaké své hráče do Ostravy a je fakt, že nejsou favorité. Nicméně, my musíme koukat především samy na sebe…

Ani váš tým ale nebude proti zlínské Fatře favorit, že?

Je to tak. Navíc domácí budou mít o motivaci postaráno, neboť v případě bodového zisku mohou přeskočit Brno a dostat se na sedmé místo. Mohou si v uvozovkách vybrat soupeře pro předkolo, a pokud by ho zvládli, nešli by ve čtvrtfinále z osmé příčky na vítěze dlouhodobé části. Těch faktorů je hodně, ale jasné je, že situaci nemáme ve své moci. Musíme vyhrát a čekat.

Bude mít trenér Lubomír Vašina tým kompletní?

Po čtrnáctidenní přestávce jsme v pořádku. Předpokládám, že kluci k zápasu přistoupí se vší vážností, a pokud by pro nás byla sobota posledním dnem sezony, tak se případně rozloučí se vztyčenou hlavou…

Souhlasíte, že jste si účast v předkole play off měli uhrát už dříve a nemuseli spoléhat na poslední utkání ve Zlíně?

Určitě. První půlka sezony byla z naší strany standardní. Pohybovali jsme se kolem sedmého místa a byli spokojeni. A to možná byla ta chyba. Možná došlo k nějakému uspokojení, ke kterému se přidal ještě nevýhodný los, kdy jsme těžké soupeře ve druhé polovině sezony měli doma a největší konkurenty venku a potřebné a "mimořádné" body se nám uhrávat nepodařilo, a tak jsme se tabulkou propadávali. Mrzí nás to, chceme to napravit, ale jak říkám, nemáme to ve svých rukou.