Ústí mělo nejprve mít volno, jenže odkladů kvůli covidu přibývá, a tak není času nazbyt. Nadstavbová část totiž končí už první dubnový víkend. A jelikož do izolace musely i Svitavy, které měly cestovat do Ostravy, dohodli se Severočeši a Slezané na předehrávce utkání 7. kola původně naplánovaného až na víkend.

"V utkání se chceme soustředit především na náš výkon. Naší prioritou bude koncentrace v obraně a rychlý přechod na útočnou polovinu. Rotace se nám díky návratu Ládi Pecky a Tuckera Haymonda rozšířila a věřím, že to bude na našem herním projevu znát," řekl před zápasem trenér domácích Jan Šotnar, jenž bude mít vůbec poprvé za dobu, co je u týmu, kompletní kádr dvanácti hráčů. Premiéru by si měla odbýt i poslední posila Slunety Tucker Haymond. "Chceme zvítězit a pokračovat ve vítězné sérii," zavelel kouč, pod nímž Sluneta rozkvetla a v nadstavbě zatím jen vítězí.

"V posledním domácím utkání jsme udělali spoustu chyb v obraně a málem nás to stálo vítězství, takže to musíme napravit a podat koncentrovaný výkon. Máme zase o něco širší lavičku a rotaci, takže očekávám maximální nasazení v obraně," přidal vesměs stejný pohled křídelník Jan Maděra.

Ústí, které se pere o sedmou příčku, která by v případě úspěchu v předkole play-off zaručila jiného čtvrtfinálového soka než Nymburk, bude v zápase jednoznačným favoritem. Ostrava je totiž poslední a její šance na účast ve vyřazovacích bojích se pomalu ale jistě blíží nule. Krom toho, zda domácí splní roli favorita, a výkonů nové posily Haymonda či po karanténě nažhaveného Pecky, si statistici zanesli do kolonky ještě jedno sledovací kritérium. Všechny tři letošní vzájemné zápasy Ostravští prohráli přesně o 26 bodů (67:93, 68:94 a 62:88). Jak tomu bude tentokrát?

Start je v ústeckém Sportcentru Sluneta ve středu 17. března v 17 hodin, duel vysílá na streamu server tvcom.cz.