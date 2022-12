Mistr ztratil set, ale senzaci na ústecké palubovce pak nedopustil a vyhráli

Ústečtí volejbalisté hodlali v dohrávce 16. kola úřadujícího mistra a účastníky Ligy mistrů Karlovarsko potrápit, ale to se jim povedlo jen v prvním setu. „Věděli jsme, že favoritem bude soupeř, ale chtěli jsme využít případné jeho únavy poté, co v týdnu hráli pohár v Itálii. Teď se musíme soustředit na čtvrteční předvánoční bitvu ve Frýdku-Místu. Zápas proti tamnímu Beskydsku bude pro nás vzhledem k bojům o účast v play off a vyrovnanosti středu tabulky hodně důležitý,“ řekl manažer ústeckého SKV Miroslav Přikryl, jehož tým je v tabulce nejvyšší soutěže aktuálně devátý.

Ústečtí (vlevo) chtěli favorita zaskočit a to se jim v prvním setu podařilo, pak však dominovalo Karlovarsko. Extraliga volejbalistů, dohrávka 16. kola. Ústí nad Labem – Karlovarsko 1:3 (22, -11, -19, -14). Rozhodčí: Hladišová, Rychlík. Diváků: 487. Foto: | Foto: Deník/VLP Externista